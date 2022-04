ON JE PRVI PEVAČ KOG JE MILJANA PROGONILA! Folker progovorio o PAKLU koji mu je Kulićeva pravila: Evo šta se desilo kad su sreli!

Pevač Nemanja Nikolić bio je prvi kog je Miljana Kulić "proganjala" nakon jednog muzičkog takmičenja, a o tome se dosta pisalo i spekulisalo.

Nemanja Nikolić, pevač i bivši rijaliti učesnik, osvrnuo se na njegov odnos i poznanstvo sa jednom od najintrigantnijih učesnica Zadruge, Miljanom Kulić. Naime, o tom odnosu se dosta pričalo i pisalo, a Nemanja je ovoga puta otkrio sve detalje koji se kriju iza njihovog poznanstva.

- Ti si zapravo iz Niša. Zanimljiva je stvar da si ti prva javna ličnost zbog kojeg je Miljana odlučila da krene u svoju karijeru proganjanja pevača - našalio se voditelj.

- Ja za Miljanu znam od tada otkad sam se takmičio ranije, pa iz tog starog rijalitija. Ona je došla kod mojih roditelja, koji su je primili. Ona je zaplakala i tada su joj dali taj moj broj telefona. Pozvao sam je da vidim o čemu se radi. Bili smo klinci, imao sam 19 godina i ja sam tada morao da promenim karticu. Ona je meni pričala da voli kako ja pevam i sve to. Ja sam njoj pričao da kad dođem u Niš, a ona me opet zove. Htela je da priča. Upoznao sam je tek kasnije... Mišel se pojavio tek desetak godina posle mene. Ona i ja smo raspravili sve to - rekao je Nemanja u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

Nakon toga on se osvrnuo na njegovo pomirenje sa Kulićevom, što se dogodilo na proslavi rođenja prvog deteta Mikija Đuričića.

- Ona je neko ko te u jednoj sekundi voli i ljubi, u drugoj ne. Naš susret je bio super. Kad je Miki dobio ćerkicu, ona je bila najveseliji gost. Ona i ja smo te ratne sekire odavno zakopali - otrkio je pevač.

