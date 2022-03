MILJANA VRAĆENA U ZADRUGU OD LEKARA, NASTAO SKANDAL: Bebici pušteni snimci Kulićkinog razgovora sa BIVŠIM: On je lud ili se pravi!

Zadrugarima i Nenadu Macanoviću Bebici pušten je snimak razgovora Miljane Kulić i Lazara Čolića Zola kraj hotela. Nenad Macanović Bebica nije mogao da čuje ovaj razgovor ranije, iako je bio u blizini njih dvoje.

Na kraju razgovora Zola je zagrlio Miljanu, a ona je počela da plače.

- Ovde ljudi komentarišu stvari na raznorazne načine. Miljana je emotivno nestabilna žena, ja ovo vidim malo drugačije. Njoj malo radi razum, malo srce, i ne može to da dovede u jedan kolosek. Zna da je Nenad za nju, ako gledamo razumno, najbolja opcija, pomogao joj je u životu, sviđa se njenim roditeljima, ali što bi babe rekle: "To ne j*be". Miljana godinama ima isti problem sa emotivnom nestabilnošću. Oni kao da se igraju sa tim. Nenad apsolutno zna da ona njega ne voli, da je sa njim iz zahvalnosti. Ona je mučenica rascepljena. J*be sa sa nekim iz zahvalnosti, a ima nekog drugog koga voli. Ne mislim da su ni jedna, ni druga opcija dobre za nju... Ja Miljanu ne bih gurao ni u jednu vezu. Bolje da se sprda, nego da se j*be iz zahvalnosti. Nenad takve stvari mora da vidi, jedina pomoć je da je ostavi. Za ljubav su potrebne dve strane. Evo šta se sinoć dogodilo. Miljana je sinoć plakala za Bebicom bez suza kad je mislila da je otišao, kad je Zola prišao, krenule su joj suze, nije mogla da se zaustavi... - istakao je Marko Đedović.

- Ovako, ja znam da kada je Miljana izašla ovde, našla je Nenada. Ona je o njemu pričala sve to što je on voleo da čuje, da nju Zola en interesuje. On zna o čemu se radi, nego on nema kud. Da se sada odvoji od nje, ne bi imao gde. Ja sam čuo što je Miljana pričala, da se on posvetio samo Miljani i da su se njegovi ljutili. Za Miljanu, zadnje četiri godine postoji samo Zola, ona zna samo za njega. Ona bolesno voli Zolu, ona to zna i ja to znam. Ovako da se ponaša prema njoj, ja to nisam video. On joj sve čini. Vezala se ona za njega, kako god, ali nije zavšila sa Zolom i u ovom prostoru nikada neće završiti - govori Janjuš.

- Njegovi očima ne mogu Miljanu da vide, a Marija podržava njihov odnos - rekao je voditelj.

- Ja sam joj govorio da je ne ponižava toliko, da mu se ne smeje svet. Ja sam njemu to rekao i Miljani iz dobre namere. Realno ga ponižava, relano se spda sa njim ovde - rekao je Janjuš.

- Miljana je vezana za Nenada. Nije dobra situacija, on vidi i sam. On je sa tobom, uz tebe, a voliš Zolu. Bolje da ste prijatelji, samo ga dr*aš. Simulacije vašeg se*sa, nemoguće je da se volite za tri meseca više nego oni za tri godine. Meni je žao Nenda, a Zolu isto frag tera. On isto ne može da se izbori sam sa sobom. Ne znam šta će tu da bude, meni je ovo kao serija. Trebalo bi da porazgovaraju, pa neka vidi jedno vreme. Miljana dugo nije bila sama, zato joj je sada problem. Nije prošla fazu rehabilitacije. Vidim da ni Zola nije imun. Čim se on uplete u neke razgovore znači da nije emotivno čist - rekao je Car.

- 90% krivim Nenada u ovoj situaciji. Jedine dve opcije su da je ili lud ili da se pravi lud. Zbog toga mu Miljana ne veruje. Toliko je očito da Miljana ne može da suzbije emociju prema Zoli. Nju su kod kuće naštelovali i to traje par dana, sve dok ne porazgovara sa Zolom. Dok sam gledao ovaj klip, promenio sam 10 raspoloženja. Prvo sam umro od smeha, posle mi je bilo malo žalosno - istakao je Mateja.

- Ja sam pričala sa Miljanom: Nenad je brižan, stvarno se brine o njoj, ali to Miljanu na neki način guši, ona to ne može da podnese. Njoj je trenutno najgore od njih sada. Ona voli Zolu, ali zna da su njeni roditelji više za Macana. Žao mi je kad pogledam ovaj klip. Sedi, plače i gleda čoveka kog voli, ne sme da bude sa njim, kao "Zabranjena ljubav". Svi živi vide ljubav prema Zoli. Sa Macanom je iz zahvalnosti. Nije fer prema njemu da ona obavlja onakve razgovore sa Zolom. Ja bih joj rekla: "Doviđenja, prijatno" - ustala je Aleks.

- Šta Nenad Macanović ima da kaže na to što Zola kaže Miljani u klipu da zna da ona ne voli Nenada, a ona na to ćuti - dodala je Sandra Rešić.

- Ja sam čuo da je rekla da ga ne voli - pravdao se Bebica.

Kurir.rs/S.M.

