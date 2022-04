MIKSI SE RASPLAKALA OD BOLA! KULIĆKA U PROBLEMU ZBOG ZDRAVLJA: Tražila cimeru da je ispipa po telu, nešto nije u redu! (VIDEO)

Miljana Kulić probudila se neraspoložena jer oseća bolove koji joj nisu poznati.

Kulićeva se svom cimeru požalila, Nenadu Aleksića Ša i tražila da ispipa i pronađe šta nije u redu.

- Peče me, boli me... Gorušica, ne znam kako da ti objasnim. Pipni me ovde, jače! Tu me boli, šta može ovo da bude? - govorila je Miksi.

- Šta može da bude? Nemaš ništa... Želudac, nervoza, stres, ništa drugo. Pitaj Marka ima li nešto - rekao je Ša.

- Imam, pila sam, ništa... - dodala je.

- Do ja*a, proći će - rekao je Nenad.

Miljana se potom požalila cimerkama da ne može više da sedi u kolicima.

- Samo kolica, krevet, umorim se. Sa štakama mi je cela težina na jednoj nozi, sve me strah da ću da padnem i napravim još gore čudo. Tresem se kad ih uzmem! - otkrila je Kulićeva.

