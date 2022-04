BEBICI SAM JA IZVUKLA HONORAR DA IMA! Potresan intervju Marije Kulić: Miljana pravi šou, a ja PLAČEM I BOLI ME DUŠA zbog njega!

Marija Kulić svake nedelje je po lekarima, što zbog supruga Siniše, koji se jedva živ izvukao, što zbog Miljane koja je operisala nogu. U razgovoru za domaće medije kaže da ni sama ne zna odakle joj snaga, a borba tek predstoji.

"Kako sve ovo izdržavam pojma nemam. Sa Sinišom sam imala agoniju, jedva sam ga spasila, sad je malo splasnuo otok. Čekam kad završim sve sa Miljanom oko njene operacije, onda vodim njega kod lekara, da zakažemo lasersko uklanjanje celog otoka i posle toga da mu vade kanilu. Valjda će se sve ovo uskoro završiti sa najboljim ishodom", rekla je Marija za Svet, prenose mediji.

Šta se dešava to sa Nenadom i Miljanom, i njenim odnosom sa Zolom?

"Gledajući ovo do sada mislim da se Miljana zeza, da pravi šou. U rijalitiju je, po meni ovo što radi je neka vrsta njenog šoua sa Nenadom i Zolom. Za mene je ovo katastrofa. Plakala sam sat i po vremena kad je Nenad plakao kod drveta, nisam mogla da se smirim. Bila sam kod kozmetičarke kad se to dešavalo, i ona sa mnom plače dok gleda. Meni danima nije bilo dobro, nervirala sam se i plakala. Na velikim sam mukama. Od kuće ne mogu da je posavetujem, da joj kažem šta i kako da radi, jer ovo nikako ne valja. Volela bih sad da sam tamo, ne bi ona mogla ovako da se ponaša. Ljudi nerazumeju njen šou i ironiju. I, ja kako mi se prikaže, gledam da je to tako. Da sam na Nenadovom mestu, ja bih je odgurala sa kolicama kod Zole, ostavila bih ih nedelju dana. Pa, neka je Zolja presvlači, kupa, vodi u toalet, češka nogu i neka brine o njoj. Nenad je pažljiv, tri meseca su bili sa nama, sedeli smo danima zajedno, Siniši je bilo loše, a Nenad je sve vreme bio tu, ako treba da se pomogne, vozi, ma, za sve. Čovek je divan. Noću dok Miljana spava, on je gleda."

Što je ušao u rijaliti? Kažu da je dobrostojeći?

"Voli Miljanu. Ušao je u rijaliti zbog nje. Rekao je da bi ušao i bez para samo da budu zajedno. Ja sam mu izvukla honorar da ima. Glupo čovek da prolazi kroz sve za džabe. Duša me boli zbog njega. Miljana nije naučila da ceni ono što ima, nego kuka tek kad izgubi."

Misliš li da Miljana i dalje voli Zolu?

"Možda stvarno ima neke emocije. Ne želim da verujem u to. Kad je krenula od kuće bila je ogorčena, sa mržnjom je pričala o njemu. Deluje mi kao da se igra. Nikada Miljana nije imala gore komentare nego sada. Sada ljudi baš loše govore o njoj zbog Nenada, vidi se koliko je pažljiv prema njoj, a ona radi to što radi."

Pa, ako su bili zajedno, jelmu nije rekla da će da pravi šou?

"Ništa mu nije rekla niti nagovestila da će nešto da radi, on ne zna šta da radi kako da se ponaša. Stavlja ga kao muškarca u nezgodnu situaciju. Nije zaslužio da ga ona ovako ponaša. Što Zolju nije ponižavala nego ovog što bi joj skinu zvezde sa neba."

Da li Zola nju voli?

"Ma, kakvi. On hvata priču, zeza je, provocira je. Namerno sve radi zbog kadra, hoće da ljubomoriše Nenad. Naučio se od Miljane da igra rijaliti, šta i kako treba da se radi da bi se privukla pažnja i dobio kadar. Nema tu emocija sa njegove strane. Bio bi sa njom samo iz koristi.'

Da se nije zaljubio u Irmu?

"Ma, samo je podje*ava. Kakve emocije i Zola na istom mestu. Ona generalno služi muškarcima za zajebanciju. Nekad ima dobre komentare, ali je sprdnja uvek, to je bila i u "Parovima." Loži se kad je hvale. Kao da nema kod kuće ogledalo. Zola je ukapirao na šta ona reaguje pa se igra, isto kao i sa Nevenom i Deniz. Dosadno im je. I, one to rade zbog rijalitija. Ko nema priču ide kući."

