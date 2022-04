DALILINA ĆERKA TEŠKO BOLESNA, ONA JOJ KRIŠOM SLALA PARE ZA LEČENJE?! Novi detalji MRAČNE TAJNE: Mina će sve obelodanti u Zadruzi?!

Mina Vrbaški ušla je u "Zadrugu" puna informacija i krenula je redom da "rešeta" učesnike rijalitija. Njena drugarica tvrdi za domaće medije da je Vrbaški saznala detalje o navodnoj ćerki Dalile Dragojević koju je usvojila jedna porodica iz Austrije.

Naime, devojčica ima srčanu manu, a kako je Mina saznala, Dalila je navodno krišom, da Dejan ne zna, slala novac za lečenje ćerke.

"Mini su neki ljudi sve ispričali, da je Dalilina ćerka teško bolesna, da ima neki problem sa srcem, mislim da je rekla da je u pitanju srčana mana. Navodno je Dalila njoj krišom slala pare za lečenje, tačnije toj ženi koja je u kontaktu sa porodicom, koja je usvojila devojčicu. Novac je slala da Dejan ne zna, jer mu nikada nije priznala da je rodila dete kojeg se odrekla. Mina je rešila da po ulasku u "Zadrugu" sve obelodani, mada vidim da još uvek ćuti. Ranije je napadala Dalilu, a sada je promenila ploču, jer kada je čula celu priču, verovatno joj je žao. S druge strane želela je sve da ispriča Filipu Caru kako bi on skapirao sa kim je u vezi i rasturio istu, ali imam osećaj da je sada grize savest. Mina na rijaliti gleda kao na igru i uvek pravi zvrčke ispletke, za to je i plaćena, ali ovo nije rijaliti priča ,ovo je život koji se stvarno dešava napolju. Ne znam kako će se sve završiti i kako će Dalila reagovati, ako Mina ispriča šta je saznala, ali mislim da će nastati haos. Sigurna sam da i Dejan neće ostati ravnodušan, možda tek tada sklopi neke kockice u glavi i shvati šta mu je sve bivša žena godinama radila iza leđa", kaže drugarica Mine Vrbaški za Svet.

Podsetimo, Huso Mujić pre nekoliko nedelja demantovao je priču da Dalila ima dete, iako je to često tema domaćih medija.

"To je najveća glupost. Ja vam garantujem životom da to nije istina. Sramota je to, nema nikakve šanse da je to istina", rekao je Huso na početku, a onda se nadovezao na Marka Đedovića koji je u jednom trenutku u rijalitiju istakao da dalila ima dete u Švajcarskoj.

"Đedović nije nikome prijatelj, ni samom sebi nije prijatelj. On kada je ulazio u Zadrugu je rekao da će ih rastaviti i uspeo je u tome. Kakvo dete. Koliko znam nikada nije imala nekog dečka u inostranstvu. Ta priča ne pije vodu, glavu dajem. Ona voli i tuđu decu, a kamoli svoje dete. Koliko je radila na tome da dobije dete. Nikada ne bi ostavila dete. Ko je to izmislio. taj laže. Ona je u Švajcarkoj bila sa prvim mužem, nikada više", rekao je Huso.

