LEPI MIĆA DIGAO BELU KUĆU NA NOGE! Otkrio koliko su Miljana i Zola KORISTOLJUBIVI: Čolić je hteo da POBEGNE u Ameriku zbog DUGOVA!

Lepi Mića je uradio detaljnu analizu situacija u Beloj kući, pa odabrao tri najkoristoljubivija zadrugara.

- Ovo je ozbilja etiketa. Nedeljom i subotom je sveprisutno koristoljublje. Tada se zadrugari okupe oko nominovanih, da utiču na to ko će da bude vođa. Ko je prišao Deniz poslednjih sedam meseci? A sad svi, Ali Deniz zna. Koristoljublje se vidi i u lažnim ljubavnim vezama. Nikada mi neće biti jasni izbori partnera, naročito u rijalitiju. Veoma se razlikuju ovde i u životu. Ovde se tako odaberu ljudske karikature za čoveka života. Ja ću se povesti nekim temama. Gruja šta kaže Mimi, to je toliko smešna priča. Mima glupa kao konj, izgubila glavu, zaboravite Mimu. Imamo jako prisutne priče, pravljenje trouglova i ostale stvari. Imamo ovde primer, moram fino da analiziram. Miljana koristi i Zolu i Macana. Plače za jednim do 7 i 30, pa za drugim, vrti ih. Miljana je najubedljivije najkoristoljubivija. Koristi dva muškarca. Za Zolu možemo da kažmo za prošla vremena, na osnovu Miljaninih izjava. Zola je osoba broj dva, na osnovu onog ugovora koji je deklarisan - pričao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nemam potrebu da se pravdam - rekla je Miljana.

- Ako ćemo da gledamo na osnovu ugovora, onda je ona iskoristila mene da uđem, da uzme određenu sumu novca od mene - dodao je Zola.

- Slažem se da je to kontrausluga, ali početni udarac si izveo ti. Zola je potpisao njen ugovor, pa ga pocepao. Znači da ju je iskoristio. Ona bi njega iskoristila da je uzela novac - istakao je Lepi Mića.

- Kada bi se organizovao moj poligraf, svima bi sve bilo jasno. On i Ivica su ponudili meni ugovor, da on vrati dugove, a ostalo da meni dokaže da ne ulazi u rijaliti da bi me iskoristio. Ja sam na to pristala, on ga nije overio kod notara. Ja ne želim da se vraćam na to. Hvala Bogu što je to pocepano. Kad bude došao red na mene, ja ću reći sve što imam. Njega neću spominjati jer ga ne vidim. Bog zna ko je kome šta dao. Budale se iskorišćavaju, ovce se šišaju, možda bih ja tako da sam muškarac. Mene je povredilo što me je iskoristio da bih ga uvela ovde, a onda me diskvalifikovao - ustala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je htela da uzme deo novca, a ja sam rekao da može, ali da mi ne pravi haos i da ne priča stvari o kojima se ne priča. Ja još nisam ni ušao, ona je pričala kako mi je davala novac itd. - govorio je Zola.

- Jedini svedok vašeg razgovora telefonskog pre ulaska u rijaliti sam ja. Pričao si da moraš u Ameriku, da si dužan ljudima, da hoćeš pare. Zola, ti si je iskoristio. Ja sam fino rekao. Ona koristi tebe i Macanovića, to stoji, isto tako nije uzela pare od tebe, ali je imala nameru. Nema tela, nema dela, ja govorim pravno sve - istakao je Lepi Mića.

- On i Ivica su predložili da napravimo ugovor, da on uzme neke pare unapred, a da ostlao ide meni! Dala sam ti tromesečni honorar, platila tvoje dugove da mi ne bi dolazili na kućnu adresu. Rekao si da ćeš da dokažeš da ćemo biti zajedno tako što ćeš mi dati deo novca, to je bio tvoj predlog, ne moj. Hteo je da ide u Ameriku, pričao da mu je loše... Toliko sam koristoljubiva da sam na svoju korist pobegla odavde - dobacivala je Miljana.

- Ja govorim svoje mišljenje od početka. Vaša veza od početka se zasnivala na novcu, ko je kome koliko dao, ko je koga iskoristio - istakao je pevač.

- Ako je sve tako, zašto je Miljana htela jutros da se pomiri sa mnom? - skočio je Zola.

- To ću sve reći kad Mića završi. Tvoj poligraf je sve rekao o tebi, kada ti je Tomović rekao: "Au" - rekla je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

