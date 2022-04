DALILA BRIZNULA U PLAČ ZBOG RASKIDA SA CAREM! Filip je ostavio nakon ŽUČNE SVAĐE, pale teške reči, DRAMA (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car imali su žesotku svađu, koju su nastavili u pabu, gde je došlo i do raskida.

- Kakvo si ti go**o! Griža savesti što ne možeš da podneseš da meni bude loše! Fuj - plakala je Dalila.

foto: Printscreen

- Koja sam ja budaletina - ponavljao je Car.

- On je ometen u nekoj fazi odrastanja. On ne čuje ništa osim sebe. Nema razumevanja za druge. Samo on, on i on - drala se Dalila.

foto: Printscreen

- Danima mi skačeš po glavi. Ja ne znam kako ti onda mene voliš? - rekao je Car.

- Ne mogu više da te slušam, ti si meni mozak izvadio iz glave, imam samo uši koje se tupe dok te slušam. Rekao si da si iz griže savesti sa mnom - drala se Dalila.

- Samo si to zapamtila, j*bem ti majku? - pitao je Car.

foto: Printscreen

- Samo je to bilo iskreno - rekla je Dalila.

- Rekao sam da ne mogu da budem sa tobom jer te volim, a ti si nenormalna - rekao je Car.

- Ja bih sad izašla iz vlastite kože i da imam krila, izašla bih da niko ne zna gde sam, šta sam, obesila se, udala - rekla je Dalila.

- Ti ni tamo ne bi bila zadovoljna - rekao je Car.

, A ti, dečače, što si nezadovoljan u svom životu, nezadovoljstvo u tvom detinjstvu, nisam ti ja kriva - rekla je Dalila.

- Samo ti o meni s*ri...Je l' možemo da se raziđemo, pošto smo nezadovljni - pitao je Car.

- Raziđi se, nemoj da me ucenjuješ više, izađi - drala se Dalila.

Posle maratonske svađe Dalile i Cara usledio je raskid. Naime, on ju je pitao da li mogu da se raziđu, što je ona smatrala ucenjivanjem, pa ga je oterala iz paba.

foto: Printscreen

On je izleteo iz paba, a ona je ostala sama i briznula u plač.

Kurir.rs/I.B.

