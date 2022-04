LJUBAVNI ŽIVOT MILJANE KULIĆ TRESE ZADRUGU! Rijaliti zvezda ogolila dušu i priznala šta planira sa Zolom i BEBICOM! (VIDEO)

Rijaliti zvezda Miljana Kulić govorila je o svom odnosu sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, kao i o aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Ja ne želim više da kometarišem Zolu. On je mene jutros pitao kada ću da prohodam. Govorio je da računa na mene za tri meseca. Ja sam htela da probamo još jednom, znamo gde smo grešili i sada nismo takvi više - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- On je patetičan, kada ima novca ne postojim, a kada nema zove me. Takva osoba meni ne treba, ja volim Nenada, volim da pravim show. Meni teško pada jer Nenad nema odnos sa roditeljima, i ta veza sa decom. Ja snosim deo odgovornosti zbog toga, a ja želim da oni komuniciraju. Meni to teško padam. Moram da kažem da mi je Zola rekao da ne želi da ulazi u vezu, on meni postavlja ultimatume, ja sam šokirana koliko je on mene iskorišćavao, on je takav folirant. čovek se pravda da je na poštedi od kako sam ga ja povredila. - govorila je MIljana, pa se osvrnula na Zoline odnos u kući:

foto: Printscreen/Pink

- Neveni se ja nisam obratila do moje diskvalifikacije, ona i ja se nismo svađale, ja ne bih to sebi dozvolila, a li onda kada sam izašla i videla sve klipove i onada kada su se ljubili meni nije bilo lako, srce mi je lupalo. Priznajem da nisam ravnodušna, ali osećam bes. Ponižavala sam se i kreću mi suze. On je mene prevario sa Deniz i Nevenom, a preko toga mu ne mogu preći, a Nenada volim - rekla je Miljana.

Kurir.rs/S.M.

