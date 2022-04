PEREŠ MILJANI USR*NO D*PE DA BI MOGLA DA IDE ČISTA KOD ZOLE! Dejan opleo po Nenadu, udario gde ga NAJVIŠE BOLI, spomenuo mu decu!

Dejan Dragojević tokom anketa naveo je Nenada Macanovića kao najveću kukavicu u Zadruzi.

- Ja sam se zbog Miljane suzdržavao da ne komemtarišem tu temu, ali meni čovek kojeg zovu Bebica koja je zapostavila decu, meni je to najveća kukavavica. Takođe moram da kažem da si bezlični beskičmenjak koji je ostavio decu da bi se j*bao u rijalitiju. Sa druge strane to je i Mensur, smatram - pričao je Dejan, ali ga je Miljana prekinula.

foto: Printscreen

- Sramota je da ti pominješ njegovu decu, kada si ti imao problem sa porodicom - rekla je MIljana.

- Ja ne želim da imam decu ako budu rasla kao njegova, da budu bez roditelja i da plaćam alimentacije- rekao je Dejan.

- A ti koji ulaziš u vezu sa Alek samo da bi terao inat Dalili - vikala je Miljana.

foto: Printscreen

- Miljana, ti si zlatna koka svoje porodice, a majka ti je rekla da si psihički nezdrava, a sve pare ti idu kod mame, a reci mi sa kim ti je mama bila u Crnog Gori kada si tatu prijavila za nasilje? - upitao je Dejan.

- Moja majka je bila sa Mungosom - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Zvala je i Vladimira, a peglala se sa nekim na D. Sećam se ja svega... - govorio je Dejan.

- Ti si ušao u vezu sa ovom nesrećnom devojkiom da bi provocirao Dalilu - govorila je Miljana.

- Ja ne znam da si sa babicom ili bebicom, ustanovićemo sve. Kada budeš lepa i sređena onda će te Zola je*ati. Nenade, pereš joj usr*no dupe, da bi posle išla čista kod Zole - govorio je Dejan.

- Nenade, tebi su njeni roditelji rekli sve o njoj, a ti si hteo da je iskoristiš, odvikao si je od lekova, a navukao na sebe.. Nemam komentar - rekao je Dejan.

- I da kažem napokon navešću Mensura, jer smatram da on i Mina treba da sednu i popričaju, da ne pominjem to što mu njegova podrška šalje poruke a on ne veruj, tu je i Miki i za njega smatram da je kukavica, takođe mogao bih dina da navedem, on treba da iznese svoje mišljenje - rekao je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

