DEJAN JE SADISTA KOJI ZLOSTAVLJA ALEKSANDRU! Kristijan Golubović POPLJUVAO Dragojevića: Uzela ga pod svoje BIVŠA PROSTITUKA Dalila

Nekadašnji učesnik Zadruge Kristijan Golubović, otkrio je jezive detalje iz života Aleksandre Nikolić, starlete s kojom je bio blizak tokom boravka u Šimanovcima.

On je osudio postupke njenog sadašnjeg partnera Dejana Dragojevića i nazvao ga "degenerikom i nasilnikom".

"Dejan je jedan degenerik. On je u odnosu sa Dalilom ispao žrtva, ali suštinski je kreten. Ježim se kada vidim kako se ponaša prema Aleksandri. Ja Aleks jako gotivim i kada sam se svađao sa njom u Zadruzi 4, gldedao sam da ne pređem granicu, da je ne povredim jer znam kako je težak život imala", rekao je Golubović i otkrio:

"Dejana je kao jako neiskusnog uzela pod svoje bivša prostitutka Dalila. U njihovoj vezi, a kasnije i braku, ona je bila dominantna žena, a Dejan je bio mazohista koji uživa u njenom maltretiranju. Međutim, nakon što su se razišli, on je naišao na Aleks, koja je skroz drugačiji mentalni sklop od Dalile. To je devojka koja čitav život gleda i trpi nasilje, i on je po prvi put dobio priliku da bude dominantan i da se nešto pita u odnosu. Međutim, umesto da je čuva, on je počeo da maltretira Aleksandru", rekao je bivši zadrugar, pa otkrio zbog čega ona trpi takvo nasilje.

"To je devojka koja čitav život gleda i trpi nasilje. Aleks je čitav život gledala oca nasilnika koji je tukao majku i maltretirao nju. Kasnije je zbog teškog života krenula stranputicom, i u Švajcarskoj su je mlatili od batina. Znam za situaciju kada su je Šiptari držali zatvorenu u stanu i danima se iživljavali nad njom. Polomili su joj nos i bilo je pitanje da li će živa izaći iz tog stana", rekao je Kristijan.

- On je primetio da Aleks sa sobom vuče ozbiljne traume, to se vidi po njenom izlaganju i ponašanju. Dejan je sadista koji je to iskoristio i počeo da se i on iživljava nad njom. To govori o tome koliki je licemer i loš čovek. Aleks je prošla i sito i rešeto i zaslužuje da konačno kraj nekoga bude srećna - poručio je Golubović.

