NENADOV ROĐAK RASKRINKAO GA DO SRŽI: Grize me ona LJIGAVŠTINA! Miljanin dečko prokockao je 3 autobusa, ma kakva njegova FIRMA!

Nenad Macanović Bebica u rijaliti "Zadruga 5" je ušao kao dečko Miljane Kulić koja je javnosti poznata već dugo po učešću u rijaliti programima.

Miljana je Bebicu predstavila kao bogatog biznismena koji ima firmu i nekoliko stanova, a Pink je uspeo da dođe do rođaka Macanovića koji je želeo da ostane anoniman, ali je otkrio šta njegova porodica misli o svemu, kao i da li stvarno ima firmu.

Šta vi kao porodica mislite na njegovu vezu sa Miljanom?

- Koja veza? Koja veza sa onom dro*om? Otac i majka su mu fantastični ljudi, radio čovek (otac) 20 godina u Rusiji... Da bi on (Nenad) to sve sada proćerdao... Ne mogu više da trpim to, ne mogu više da gledam onu ljigavštinu, onaj bezobrazluk, onu nepravdu, to me grize - rekao je rođak Nenada Macanovića.

foto: Printscreen/Pink TV, Damir Dervišagić

Nenadov rođak je šokiran njegovim postupcima u rijalitiju, a najteže mu pada što više ceni Miljaninu majku, nego svoju.

- On traži da se njegova majka izvini Miljaninoj majci što ne govore sa njom. Da se izvinimo nekoj dro*i koju znamo četiri, pet godina. Njegova majka da se izvini njoj, to nema nikakvog smisla. Ne može njemu Miljanina Marija biti preča od njegove majke, ja to ne mogu da verujem - rekao je on.

Bebica ima veliku porodicu i sve njih je sramota ovoga što u rijalitiju radi, ali i pre toga je imao ekscese.

- On ima četiri, pet sestara, četiri, pet braće od stričeva, od ujaka, da ne pričam... On je tri autobusa prokockao. Ma kakva njegova firma, to je sve njegov otac stekao. Ovo je bruka i sramota - izjavio je.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:10 Veliko slavlje u Titelu