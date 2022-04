ZET HOĆE DA PREUZME SVE! Drama u Nenadovoj porodičnoj kući u Kotežu? Zadrugari pokušali da utvrde da li je Bebica zaista PREVARANT

Tokom pauze za reklame u emisiji "Pitanja gledalaca", zadrugari u pušionici su počeli da analiziraju ispovest Miljane Kulić o sumnjivim poslovima Nenada Macanovića Bebice.

- Tatina je firma, nego mu je zavrnuo slavinu, to je cela priča - istakao je Lepi Mića.

- Kao što je Marija zavrtala Miljani - dodala je Sanja.

- A vidiš, svuda se mešaju zet i sestra - nastavio je pevač.

- Zet hoće da preuzme sve - zaključila je Ana Jovanović.

foto: Pintscreen/Zadruga

- Nego Nenad neće da petlja i laže. Marija zna da će kad ubede porodicu da je Miljana okej, da bude dobro. Njegov otac ima - rekao je Mića.

- Onda će da kaplje. Ali ne može i tada da mu daje pare, radi pa troši... Tvoja ćerka radi, a ti možeš da joj obezbediš sve - dodala je Jovanovićeva.

- On je verovatno napravio grešku ranije, video ćale da ide krivim putem. Ovde je druga priča, mene samo zanima da li je Q8 izmišljen ili ne, a ne gde je parkiran - poručio je pevač.

- A zetko-prizetko došao na vlast - dodala je Ana.

- I mene zanima jedna stvar, da li je on sin tog čoveka. Ja znam njega, on je čovek domaćin. Samo me zanima da li je to taj čovek - rekao je Mića.

Kurir.rs/M.M.