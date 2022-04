BIVŠA ZADRUGARKA ŽESTOKIM REČIMA ISPROZIVALA MILJANINOG DEČKA: Bebica je klasični psihopata, ima profil SERIJSKOG UBICE

Belu kuću danima unazad potresaju žestoke svađe, ljubavni trouglovi, raskidi i pomirenja zadrugara. Bivša zadrugarka Ermina Pašović je sada prokomentarisala nekoliko najaktuelnijih tema i otkrila šta misli o komplikovanim situacijama "Zadruge 5".

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče Dalile i Cara, odvratni su, katastrofa, desava se sve isto. Ljubomora i posesivnost, to je sve samo ne ljubav. Teška bolest! - istakla je Ermina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče odnosa Miljane, Zole i Bebice. Oni su mi hit, to mi je omiljeni odnos. Miksi boli uvo, sprda se i sa jednim i sa drugim. Zola je blam veka, da on nakon svega dozvoljava komunikaciju sa njom, to je dno dna. A Bebica, Bebica mi je klasičan psihopata, profil serijskog ubice, ako ga Miljana odbije i ne bude sa njim, on je u stanju da ih zapali sve. Ne verujem mu ništa, veća je šifra od svih ikada u Zadruzi - smatra Pašovićeva.

foto: Printscreen/Pink

