POCRVENEO KAO BULKA! Mensur sačuvao Minu, ona mu se iste sekunde OBRATILA! A onda joj je Milica sasula SVE U LICE! USLEDIO ŠOK!

Treći takmičar koji je nominovao večeras i birao između Mine Vrbaški i Filipa Cara bio je Mensur Ajdarpašić, a onda i Milica Veselinović.

- Šaljem Filipa, ostavljam Minu. Nekako je prirodno, imali smo velike svađe, stvari su između nas onakve kakve jesu. Nemam živaca za svađe, izbegao bih maksimalno sve. Svoju nominaciju sam rekao - ustao je Mensur.

- Očekivala sam mnogo više od njega, ta nominacija me najviše zanima. Ja bih o njemu imala da pričam i lepe i loše stvari. Ovo nije fer. Pogledao me je na kvarno, pa pogledao u Filipa. Samim tim kako se ponaša... Juče kaže da ga izbacim iz prljavih usta... Ja ovo mogu sve ovo da okrenem i napravim karambol, ali se mnogo kontrolišem. Žrtve ovde više neću praviti. Treba malo da prikoči. Ovo nije fer prema meni, vidi se da ima bes prema meni - govorila je Mina.

- Druže, remetiš mi odnos. Pusti me svojih igrica - nastavio je Ajdarpašić.

- Ti sam remetiš svoj odnos. Ovo njegovo sada je nemoć. Ako bude imao poziv i ako ga bude odbio, ja ću ga rado prihvatiti - govorila je Mina.

- Ako me poštuje porodica i taj deo podrške, neće zvati - rekao je on.

Zadrugari ovo veče biraju između Mine Vrbaški i Filipa Cara. Naredni koji je nominovala Miljana Kulić koja je sačuvala Filipa Cara, nakon nje je ustala Milica Veselinović:

- Ja sam Minu spominjala dok nije došla, ali da nisam čula ono što se dešavalo u njihovom odnosu, možda bi joj i poverovala. Meni nije jasno kako ona sada govori da je došla da ga spasi, a ona ga je upropastila - rekla je Milica. .

- Ja mislim da je on nju porognozirao kao ja njega. Ti Milice nisi glupa ti možeš sama da proceniš neke stvari - rekla je Mina, pa se obratila Mensuru koji je sve vreme govorio Milici da ne priča sa Minom:

- Dovoljno je on nju programirao, i on je vršio sam pritisak na nju, a zato se ti sada hladiš i sada si ravna linija - dodala je Mina.

- Nije on mene sputavao, ja jesam takva. Ja sam samo poslušala da ne budem drska i bezobrazna sa njim, sve ostralo sam radila na svoju ruku. On meni nije pričao samo loše o tebi. On je mene provocirao sa tobom, pa je govorio da si zlato e onda sam mu ja odgovorala. Ti mene skenriaš konstantno, ti imaš moć manipulacije, dobro glumiš, manipulator si, podmukla, a došla si isklučivo da bi poljuljala taj odnos. - govorila je Milcia.

- Milice skrati malo , pričaš ovde o meni - vikao je Mensur.

- Ma pusti me da komentarišem. Mina ti si rekla da možeš da napraviš karambol, a u subotu si rekla da nećeš. Ja znam da se odbranim, i znam mnogo toga da kažem, drugčije sam sve razmišljala. Ja sam čula da ti imaš sve i svašta da kažeš, a ovde ćutiš - rekla je Milica.

- A što ti mene vidiš tako, ne znaš me - rekla je Milica.

- Ona je meni previše mirna, sve radi indirektno, a nisi došla iz dobre namere, ti imaš sve u glavi, svaki dan isplaniran. Mina je sposobna za sve, ali ja neću da kometarišem nju kao ličnost, a ovde svako ima svoju prošlost iza sebe, i ja sam tu, ja sam rekla dovoljnio - rekla je MIlica.

- Što se tiče FIlipa, o njemu nemam lepo mišljenje, zna on sam šta radi, a za razliku od nega, Dalila je iskrena, ona ne bira trenutak, a ona je taj koji gleda njoj sve da zameri,a iz kog razloga samo on zna. Ostavljam Minu, a šaljem Filipa. - rekla je Milica.

- Što se tiče Milice, ja sam uvek bio korektan prema njoj, a ona je mene prozivla više puta - rekao je Car.

