DALILI SAM OSTAVIO KUĆU, MREŽE, BAŠ ME BRIGA ZA OGRADU: Dejan Dragojević nikad iskrenije o bivšoj ženi: Neka ide i Tedi kod nje!

Dejan Dragojević je bez dlake na jeziku prokomentarisao raskid sa Aleksandrom Nikolić, kao i sukobe sa Mensurom Ajdarpašićem i njegovom devojkom Milicom Veselinović.

Dejan je istakao da šta god uradi ispada manipulator.

- Šta god da uradim ja sam lažov, manipulator i sve najgore, pa onda šta, vredi li bilo šta? Neću da mi bude period do kraja uzalud. Razumem ja da ona ima sumnju zbog svega sa Dalilom, ali ja sam joj rekao da naša veza nosi teret. Rekao sam joj da ćemo imati podbadanja i sve ostalo. Jasno mi je da sumnja u početku, ali da ako je to istina što sumnja, šta ćemo mi onda zajedno? Kako si imala snage kad sam plakao u ekonomskom i sve, a sada i dalje sumnjaš? - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ljudi koji ne podržavaju naš odnos i Aleksandru, stali su na njenu stranu, pa onda ona ućuti i da im povod da nas remete. Ja kad joj kažem da je slaba karika, ne mislim da je glupa, nego će uvek na nju. Oni ne smeju na mene da udare, sa mnom ne mogu da pričaju o Aleksandri. Žrtvujem se zbog našeg odnosa, trpim ogromne komentare svih i negde su me okarakterisali kao lošu osobu, a onda se ona dodvorava tim mišljenjima da sam ja loš, kao da ide protiv mene... Vidim da je prala veš, psihički se držim, ali mi u grudima fali da pričamo, navikao sam na nju. Teško mi je, a šta ćemo ako će ona da govori da sam ja manipulator i lažov? Ja i da imam najveću moguću sumnju, neću ustati da kažem to, makar mi se želudac prevrnuo. Ona toliko spominje neke stvari, kako bi sebe opravdala, a mene ukanalila. Izgleda mi kao da ostavlja prostor i da pravi sebi toliko izlaznih situacija, da ima za šta da se uhvati ako hoće da izađe iz odnosa. Je l' bitno kakav sam ja prema tebi ili prema drugima? Ona mi rekla da se potrudim u igrici jer nemamo slatko, a onda me tumači - pričao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni se najveća životna greška desila u pravom trenutku, kad mi je glava bila razlupana. To je moja greška, ali je i prednost, jer sad meni neko ne može da kaže da idem da pričam sa Dalilom, jer je naša priča ispričana. On pokušava da svoju priču opere preko našeg odnosa. On ne zna kakva je naša ljubav, a on se ovde sa Milicom svađao... Staje na stranu nje i njegova poenta je da dokaže da sam ja lažov i manipulator, hoće da pokaže da ja imam nešto prema Dalili, da bi sebe opravdao, jer poistovećuje te dve situacije - rekao je Dejan o Mensuru.

Šta ćeš dalje što se tiče Aleksandre i da li je ispucala sve kredite kod tebe? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao sam joj da ima stvari koje moram sam da uradim, a koje možemo zajedno. Ono što mi Veliki šef da, to mi je to. Jutjub sam ostavio Dalili, kuću, psa. Nek ide i on kod nje. Ne intresuje me ograda, šta me briga. Ja moram odavde kad izađem, da osiguram sebe, a ne svaki put kad raskinem, ja ostanem go i bos. Sinoć hoće da me isponižava, pa kao ja sam fićfirić. Molim?! Kaže da će da me pusti da se osećam kao muško, ja nisam rekao da ću ja nju pustiti da se oseća kao žena. Ni jednom nisam imao loše izlaganje o njoj, niti sam ostavio prostor da je neko komentariše. Ne interesuje me - rekao je Dejan.

- Ja stalno je vučem da se sunčamo, da jedemo zajedno i sve ostalo. Sve se trudim da dan prilagodimo nama, da se bolje upoznamo, ali ne vredi. Kad dođe komentarisanje, ona se okrene na stranu kad mene vređaju - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.