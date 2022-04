BAKA ZORKA BESNA NA UNUKU MIMU ZBOG OŽENJENOG GRUJE: Sram ga bilo, ISTERAĆU ih napolje! A evo da li će joj ostaviti STAN!

Baka Milane Mime Šarac Zorka priznala da je duboko razočarana u unuku, te da je spremna i da je istera iz kuće ukoliko dovede oženjenog Gruju.

- Sanja Grujić Mitrovčanka joj je lepo rekla, mislim da joj je ona tamo najbolji prijatelj. Gruja je negativan skroz. Svi su mi dragi, ali besna sam na Gruju. Sram ga bilo, ima žensku decu, kako može tuđem detetu da radi tako nešto - priča Mimina baka.

foto: Printscreen

Osvrnula se i na glasine da će Mimi prepisati stan.

- Mi imamo dva sina, ostavljamo njima stan i sve, to njima ostaje, a oni posle nek odluče šta će sa tim. Ona kod nas uvek ima svoju sobu, al ne možemo njoj ostaviti sve - ističe baka.

- Nikada ne bih prihvatila vezu sa Grujom, a on ovde neće koraknuti. Isteraću ih napolje ako mi ga dovede. Tu nema budućnosti nikakve, niko ga od nas neće prihvatiti, niti će joj pomoći. On ovde ući neće, a ona ako odluči da ide sa njim, neka putuje. Poručila bih joj samo da se skloni od Gruje, ima devojka, ima momaka, samo to - zaključila je baka Zora u emisiji Pitam za druga.

foto: Printscreen

kurir.rs

