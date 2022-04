OTAC ME SE ODREKAO! Bolna ispovest Jovane Tomić Matore o sklonosti ka ženama, prvi put OTKRILA EMOCIJE

Jovana Tomić Matara ogolila je dušu i otkrila kako se oseća od trenutka kada je priznala da je naklonjena ženskom polu.

- Da nisam poslušala sebe ne bih bila ni ovde, kažu da pet godina nemam život ali meni je drago. Teško mi je kada ćujem za opredeljenje, koštalo me je... - počela je priču Matora.

- Koliko je bilo teško da ustaneš i kažeš da voliš žene? - pitao je voditelj.

- Bila je igra istine, sećam se toga. Ja sam u prethodnom odnosu krila emocije, moji roditelj su to teško prihvatili, moji roditelje žele da imam porodicu. Svi su pitali i čudili se, tata se nije oglasio nikada, bilo je čudno. Šetala sam sa Mikijem i on je pokrenuo tu temu... Ulazile su informacije da me se otac odrekao, meni je muka od kog skrivanja. Sanja je kasnije priznala vezu ovde i tako je počelo... - otvorila je dušu Mator

Bonus video:

