POLICIJA IZ RIJALITIJA IZVODI 4 UČESNICE ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE?! Klupko se odmotava: A za nju kažu da je najbolja u S*KSU!

Zadrugarke koje su se bavile i bave se najstarijim zanatom uskoro bi navodno mogle biti privedene, a neke od njih i zadržane u pritvoru u zavisnosti od materijalnih dokaza koje policija navodno ima protiv njih.

Viktorija Viki Mitrović, Aleksandra Nikolić, Marijana Zonjić, Milana Mima Šarac i Ana Spasojević u spojljnom svetu navodno imaju veze s elitnom prostitucijom i to im je bio način da dođu do novca, kako navodi izvor blizak "klupku" istrage, piše Republika.

Policija je u navedenoj akciji uhapsila makroa za koga su zadrugarke radile i kod njega su, navodno, našli sve dokaze protiv učesnica "Zadruge 5". Kako izvor navodi tu je katalog u kom su baš one i poruke, fotografije i sve ostalo što ih čini prestupnicama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Akcija koja je sprovedena je uterala strah u kosti svima nama koje smo imale bilo kakv kontakt s devojkama iz "Zadruge" ili s devojkama koje su na spisku, a nemaju veze s rijalitijem. Ja poznajem sve njih. I sama sam bila u tom krugu ljudi. Odavno sam se povukla, ali sam ostala prijateljica sa svima njima. Čujem se redovno sa makroom koji je radio sve te elitne i manje elitne. Znam da je većina devojaka ulazila u rijaliti da bi im cena bila veća. To su oni paćenici koji se lože na činjenicu da su kresnuli poznatu damu. Njima nije važno na koji način je poznata i da li je pevaljka, starleta ili rijaliti-dama. Pre početka "Zadruge 5" odmah su počele da kruže priče da se neke od njih bave najstarijim zanatom. Pa realno, neće to da počne samo od sebe. One se sve znaju, mi se sve znamo, nikada niko nije prstom pokazao na nevinu devojku, i da jeste, brzo bi se dokazalo da nemaju veze s tim - počinje priču jedna od devojaka koja se nekada bavila elitnom prostitucijom i poznaje sve krugove bliske ovom poslu.

foto: Damir Dervišagić

- Viki je i sam rekla kako zarađuje za život. Kada su je novinari pitali ko je i čime se bavi, rekla je da ima matore lovatore. Dakle, sama je sve rekla, nesvensa će de se desi baš ovaj skandal. Viki je imala lepu cenu, koliko znam 500 evra za veče. Nije to malo. Imala je dosta posla jer je dobra u s*ksu. Njoj preti hapšenje jer je podvodila devojke i imala dosta klijenata s kojim je orgijala.

foto: Printscreen/Instagram

- Pored nje, tu je Mima Šarac, koja je opasna u poslu. Ona se prodaje za veće pare, a i ima devojke koje rade za nju. I ona je povezana, ne bez razloga. Bila je ružna kao grob dok se nije izoperisala i postala jedna od vodećih devojaka u poslu elitne prostitucije. I ona će pred zakon, čula sam da imaju sve dokaze kako je zakazivala poslove, kakve cene je slala, slike i imena devojaka, ali i makroa koji je progovorio o svemu. On je bio povezan sa zadrugarkama i svi dokazi su bili kod njega u telefonu i laptopu. Dakle, ukanalio ih je nesvesno, nije ni sumnjao da će biti uhapšen - nastavlja priču devojka koja je dala ispovest vezanu za lepotice iz "Zadruge".

foto: Printscreen/Magazin In

- One se sve znaju, čudno mi je da nijedna u svađi nije provukla za ovu drugu da se bavi najstarijom profesijom. Marijana Zonjić i Ana Spasojević se znaju još iz "Parova", kao i iz rijalitija "Snajke", gde su bile zajedno. One su šurovale - istakao je izvor.

- Aleks Nikolić je takođe u vrzinom kolu što se tiče ove priče. Ona nikada nije ni stala s poslom. Bujanovac je samo bila mala škola za nju. Ovde je nastavila sa istim čovekom za kog su radile gorepomenute. Ona i Spasojevićka su često išle u paru. Ana je pristajala na niske cene, na sve i na 100 evra. Aleks je bila viša klasa. Ona nije radila ispod 1.000 evra. Policija ima sve potrebne dokaze da ih stavi iza rešetaka i da im lupi opasne kazne. Jadne, i ne slute šta ih čeka kada izađu. Ima da bude jenda po jedna, pa onda gde su radile, šta su radile, za koliko para su radile. Pa kad počnu materijalni dokazi, kojih ima koliko voliš, biće opšti haos. Ne bila im u koži. Mislim da će same sebe da pojedu kada počnu da se peru. Jedna drugu ima da zakopaju zauvek. Neće im niko pomoći. Viki, Aleks, Ana, Marijana i Mima su sledeće jer ih je makro odao, tačnije njegov telefon - završava devojka koja je pristala da priča, ali pod skrivenim identitetom.

foto: Printscreen/Zadruga

