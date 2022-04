HAOS U ZADRUZI! MILICA NALUPALA ŠAMARE MENSURU! Veselinovićka mu udarila PAR VASPITNIH, a njegova reakcija će vas ŠOKIRATI! VIDEO

Milica Veselinović opet daje Mensuru Ajdarpašiću jednu "vaspitnu". Naime, ona mu opet lupa šamare, dok on ćuti.

- Nemoj to da radiš pi*ko jedna! Čemu to? Zašto me dovodiš do ovoga - rekla je Milica.

- Ja i ti govorimo ovde o našem odnosu i o tome kako se dešavaju stvari. Kada sam bio slobodan, radio sam sve. A kada sam u vezi, ne radim ništa. Zato to ne možeš da shvatiš. Ja tebe nisam vređao, nisam vređao tvoju majku. Rekao sam da neću ući u odnos kada imam emocije prema tebi - rekao je Mensur.

- Ja znam da lažeš i da mi nisi sve ispričao - rekla je Milica.

- Rak me jeo - nastvlja Mesnur sa surovim kletvama.