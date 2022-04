BIVŠA ZADRUGARKA ŠOKIRALA IZDANJEM, OTKRILA PREPISKE SA CAREM PRE ZADRUGE! Filip flertovao sa njom Maji Marinković IZA LEĐA?!

Bivša zadrugarka Deniz Dejm je otkrila u emisiji uživo da je flertovala sa aktuelnim zadrugarom Filipom Carem. Zanimljivo je da je to bilo u trenutku kada je Filip bio u vezi sa bivšom zadrugarkom Majom Marinković.

- Car je zvezda tog rijalitija, on je šarmantan. Imali smo neke prepiske pred početak rijalitija. U Zadruzi nisam to spominjala, ja sam džentlmen, ne pričam o tim stvarima. On je meni bio zanimljiv, šarmentan, malo sam ga pratila u rijalitiju pre nego što sam ga upoznala. Hteo je da se vidimo, pričali smo vruće, ali više o tome ne bih - šokirala je Deniz i objasnila zašto je ovaj flert prekinula.

- Ja kad sam to saznala sklonila sam se od te priče, Taki i ja smo drugari. Nisam to rekla Takiju za Cara, meni ne treba priča da se ja borim za nekog muškarca. Što se tiče vrućeg video poziva, pustiću vas da maštate o tome. Ja sam trofej, neka muškarci pričaju o tome - rekla je Deniz koja je mnoge šokirala svojim izdanjem u emisiji "Pitam za druga".

