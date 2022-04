MILJANA JECALA NA SAV GLAS! PRIZNALA DA JE ZAVLAČILA BEBICU: Javno otkrila da voli Zolu, ne može više da LAŽE SEBE NI DRUGE! VIDEO

Miljana Kulić je u emisiji "Radio Amnezija" razgovarala o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Lazarom Čolićem Zolom.

- Pozdrav za sve, moje roditelje i mog sina. Ljubi te mama, slušaj baku - plakala je Miljana pa krenula da priča o Zoli i Bebici.

- Ja moram da kažem da sam ja Bebicu upoznala kada sam videla Zolu i Nevenu. Ja volim Zolu i to znam, bila sam iskrena od starta. Ne mogu više da lažem ni sebe, ni druge, htela sam da krenem dalje, ali ne ide - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li ti je Zola najveća ljubav u životu - upitao je Car.

- Jeste, šta da kažem, ali on to ne pokazuje. On mora da bude uz mene pogovotovo kada mi je teško - rekla je Miljana.

- Ma mi znamo Zolu, on će biti tu sigurno - dodao je Ša.

- On i ja možemo da budemo u vezi, ništa drugo - dodala je Kulićeva.

- Milion problema ljudi imaju, a neće niko umreti ako se mi pomirmo - rekla je Miljana.