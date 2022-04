DALILA PREKINULA CAREVO RASKRINKAVANJE! Filip nakon RASKIDA otkrio sve NJENE TAJNE: Pričala mi je da DEJAN NE MOŽE BEZ NJE!

Filip Car otvorio je dušu i priznao sve o bivšoj devojci Dalili Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je bitno da što se tiče nje, video sam neke stvari i složio kockice u svojoj glupoj glavi. Ja znam sebe, nisam kao neki muškarci, koji mogu da u odnosi sa ženom budu jadni. Ja sam neko ko će uvek biti kriv, pa iako je ta ženska strana loša. Bila mu je suludo kad sam gledao da sam se posvetio tom odnosu, ništa mi nije bilo jasno, a stalno sam slušao da je ona ovakva i onakva. Nagledao sam se loših stvari prema meni i prema nekom drugom partneru. Imao sam zbrku u glavi. Ja delim žene, ili sam jako dobar ili jako loš. Spomenula je pesmu, to nema veze sa vezom. Rekao sam da šta god ja kažem, ona će da lovi stvari i to je sad problem. To nema veze sa vezom i namerno sam to rekao zbog njega, jer znam da će ona da se ulovi. Ona postaje svesna šta je lagala, ne bira sredstva kad nekoga želi da uništi. Sve što sam čuo i video o njoj, uticalo je na mene. Stvari koje sam joj zamerao, stvari koje je radila Dejanu, nisu mi se sviđale. Zaljubio sam se, pa sam opravdavao, kao što i ona opravdava moje ružno ponašanje. Sa ozbiljnom manipulatorkom i lošim čovekom imam posla. Uporedio sam nju i Dejana i rekao da ima manipulotivne moći, ali oni ne moghu da se porede. Čovek je za nju Sveti Petar. Nemam potrebu da za njega pričam dobro ili loše, ali tkao gledam na stvari. Svaki njen potez sam napamet naučio i mogu da ga povredim. Ona će da izađe sama na "Zadrugoviziju", pa će reći kako stoji sama. Ona će na ljubomoru i patetiku, ali neću joj pružiti da idem sa njom. Za mene ne postoji ljubav sa njene strane. Zabršila je brak, ali smatram da su neki drugi momci to hteli, desilo bi se, na primer ti, da si hteo. Došao sam u stiaciju da kad bi me neko pitao koga jedva čekam da ne vidim, to je ona - govorio je Car.

- Dalila sa mnom ne može da se nosi, jer sam previše inteligentan za nju, sve ono što ona nije. Ona će sad sve da prestavi... Ja sam u zadnjem odnosu sve pokušao normlano - nastavio je on.

- Ona je pre dve nedelje bila gost, pričali smo u tebi, kako vam je lepo u vezi - dodao je Stefan.

- Znam joj svaki korak i znam sve što radi. Osećam se toliko dobro otkako nisam sa njom - dodao je on.

- Ona ne voli nikoga. Ona gradi sebe kroz rijaliti, to je nje na karijera i njen život. Nalazi verenike, muževe i momke, ceo život joj je rijaliti. Ona se sa Dejanom nije pomirila bezveze, nego da ga spusti. Njoj je najveći udarac ignorisanje, nju to boli. Ovo što joj radi Dejan, drugi odnos i izbegavanje priče sa njom joj je bazuka. Ovo što ću ja početi da radim, ignorisanje, izbegavaću je i za stolom. Ona je meni pričala da Dejan ne može bez nje i da ne može da se vrati mami u sobicu. Ona kaže da je Dejan prosperirao bez nje. Gde? Bez prijatrelja, porodice, postao asocijalan - pričao je Filip.

Dalila je u jednom trenutku uletela u radio i pokušala da zaustavi Filipa.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' ti krivo što je ostala sama, samo sa Matorom? - pitao je Karić.

- Krivo mi je bilo ko da ostane sam zbog mene. Razumem Anđelu, ako vidiš da je neko u stnaju da radi meni, kako može da bude iskren prijatelj? ne može da bude prijatelj sa tim kodeksima. Ona nije prešla preko toga jer je dobra osoba, nego stvara da ima ljude oko sebe u rijalitiju. Ubacuje me u situacije Dejan i Aleksandra, laže i stavlja me u neprijatne situacije. 110% sam doneo odluku. Ona da je najgora ili najbolja, možda se malo uzdigla, ali ja bih ostao sa njom ovde i napolju. Svašta sam doživeo sa ženama, ali ovo je jedna od lošijih žena. Žao mi je kad vidim kome sam se vratio i uzalud trošio vreme. Ona mene baca na totalno dno. Bio sam bolji nego ikada, a taj neko radi suprotno - nastavio je on.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)