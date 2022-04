DIRALA ME ZA POLNI ORGAN, JE L' TAD RAZMIŠLJALA O DEČKU?! Miljana odlučila da se vrati BEBICI, Zola izgoreo: HAOS U ZADRUZI!

Miljana Kulić govorila je o svom turbulentnom emotivnom životu.

- Kako si? - pitao je Stefan.

- Nisam dobro, ovih dana mi se svašta nakupilo. Trojka se raspala, zahvaljujući meni. Dešava se to da sam noć pre toga razmišljala o svemu kad ležim pored Zole. Nikad ne bih mogla da mu pređem preko svega. Pričala sam da ga volim, ali tako sam naštelovala u svojoj glavi. Kad legnem pore dnjega ne osećam se srećno - pričala je Miljana.

- Kad me je dirala za polni organ je l' i tad razmišljala? - ubacio se Zola.

- Van svake pameti. On je krenuo meni ruku da stavi, da ne pričam gde, pa sam se okrenula i spavala. Bebica nije bio tu, nije spavao sa nama. Ja sam lepo razmišljala i videla sam koliko me Nenad voli. Njegovi postupci su normlani. njegovo laganje me je odbilo od svega, penjanje na kavez i sve to de jednoj ženi zgadi. Na taj način on neće da se vrati jednoj ženi. Možda i Dejan da je bio jači, možda bi se nešto drugo dogodilo. Ja da ga ne volim, ne bih došla ovde. On kad je sa mnom, sasvim je normalan. Ja sam rekla da se pusti vreme i da ja vidim šta hoću. Kad je počeo da se ponaša, mene to odbije. Sa Zolom sam ležala, ja se krećem, ali teško. Ja sam rekla da sam razmišljala o svemu i da želim da pričamo, on je rekao da ću da lupetam gluposti. Ja Nenada nisam prevarila, niti bih, jer budala nisam. Bolje da budem sa nekim ko me pazi i mazi i drži kao malo vode na dlanu - pričala je ona.

- Da li si čula šta je on rekao? Prvi put je bio iskren - dodao je Stefan.

- Ja mu ne verujem ništa. Nemam emocije, kao što sam mislila da ga volim. Ne bih ušla u vezu sa njim. Ne može da se desi da ga ja provociram, može da se desi samo da raskinem sa Nenadom. Nije bila šala, da sam htela da molim za ljubav bila bih normlana 15 dana. Ja da se menjam i neko da me ucnjuje, ne. Ja volim Nenada, ne mogu da kažem da ga ne volim. Nisam mogla sebi da oprostim što sam ga pljunula, ali on mene dovede do ludila lažima. Zolu sam mislila da volim, ali ne na taj način. Sa Zolom sam završila svaki kontakt. Ne moram ni sa kim da budem. Ja sam sad sigurna da nemam potrebe da gledam tamo i da ne priželjujem razgovor i da ga zagrlim. Kad sam ga zagrlila, videla sam da to nije to. Ovo je jeftina priča i patetika. Što nije razmišljao o tome prošle sezone? Neću da ga provociram, komentarišem i da mu se obraćam. Ja kad osetim da neko radi nešto neiskreno i uslovljava me, menja me, a treba sebe da menja iz korena. Ja otkao sam sa njim postala sam nenormlna. Mislio je da će da se poigra, a očigledno se ja pitam za sve. Ja da ga volim, mogla sam jiš 15 dana, ali ne ide. Ne bih mogla da spavam sa njim posle prevare - nastavila je Kulićeva.

- Zola se bori za tebe, ali na drugi način. On to ne želi da prizna, ja vidim kako je ceo dan snužden - istkao je Stefan.