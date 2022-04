IZAŠLA IZ RIJALITIJA I POZVALA DALILINOG OCA! Bivša zadrugarka otkrila šta joj je Huso rekao i priznala: DOĆI ĆE DO KRVOPROLIĆA!

Bivša zadrugarka Ana Spasojević se po izlasku iz rijalitija čula sa Dalilinim ocem Husom Mujićem.

Spasojevićeva je nakon video priloga o svađama čuvenog ljubavog para, Dalile Dragojević i Filipa Cara, dala svoj sud na navedenu temu, pa otkrila detalje telefonskog razgovora sa zadrugarkinim ocem Husom Mujićem.

- Što se me tiče ja ih gotivim i Dalilu i Filipa, ali samo da nisu zajedno. Nadam se da se neće više miriti, svaki put je sve gore, doći će do nekog haosa i krvoprolića. Dalila kad poludi, nije normalna i ne bira sredstva, a njega ste videli i sami. Mislila sam da negde za nju postoje i lepi komentari napolju, ali od kad sam izašla, samo haos. Napadali su me što se družim sa njom, što imamo komunikaciju... Čula sam se sa njenim ocem, ono što sam ja mogla da zaključim, on nije dobro. Dalila mi je rekla da se čujem sa njim i da probam da ga oraspoložim. Kada sam ga pitala da li je dobro, bukvalno mi je rekao 'a kako posle svega da budem dobro'... - govorila je Ana u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)