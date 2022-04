JANJUŠ PROGOVORIO O DISKVALIFIKACIJI! Spomenuo PRODUKCIJU, ali i NAMEŠTANJE za njegovu kaznu! Ovo je prava ISTINA! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš nedavno je diskvalifikovan iz rijaliti programa "Zadruga 5", a sada se oglasio na svom Instagram profilu.

Naime, mnogi su se pitali zbog čega je Janjuš diskvalifikovan, šta se desilo, pa se tako brzo sve promenilo, a on je sada na Instagramu progovorio o svemu. Na Instagram storiju Janjušević je objavio status u kom je otkrio sve šta se desilo.

- Hvala svima koji ste me javno i tajno podržavali svih ovih meseci, jednostavno dosta poruka dobijam da li je namešteno što sam izašao i da li su me izbacili namerno, iskreno ću odgovoriti za moj dolazak sam sam odlučio i sam sam kriv, što se tiče produkcije i ove sezone za njih ne mogu da kažem jednu ružnu reč, kakvi su bili prema meni... Mogu samo najbolje, iskreno je tako. Sam sam kriv i to je to... Žao mi je zbog vas, jer stvarno ne mogu da verujem koliko ljudi me voli i koliko je podrška moja bila za mene, ali to je život, idemo dalje - napisao je Janjuš na Instagramu.

