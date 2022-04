BIVŠI DEČKO RUŽICE VELJKOVIĆ O NAVODIMA DA SE ONA BAVI PROSTITUCIJOM! Filip Đukić priznao da je ŠOKIRAN!

Pobednica rijalitija "Parovi" Ružica Veljković je poslednjih dana često pominjana u kontekstu elitne prostitucije čiji je navodno bila deo, a sada je te navode prokomentarisao njen bivši dečko Filip Đukić.

Naime, bivši zadrugar je istakao da je šokiran zbog vesti da Ružica ima veze sa najstarijim zanatom.

- Iskreno bio sam u šoku, ja ne znam kada je ona to mogla da radi. Ona je posle rijalitija, čini mi se, zatrudnela, tako da ne znam kada je ona mogla to da radi, tako da ja ne verujem u tu priču - rekao je Filip i dodao:

- Bilo mi je čudno, jer mi se ona ne uklapa u tu priču.

Ružica je ranije objasnila zbog čega se njeno ime našlo u izjavi "devojke iz kataloga", Marije Halas.

- Mene optužuje Marija Halas da se prostituišem, a zapravo ona to radi. Družila sam se sa njom godinama i znala sam kako živi i čime se bavi. Nije mi to smetalo, ali nisam dozvoljavala da me uvuče u njen loš krug, jer imam dete i svoju porodicu i nikada se time ne bih bavila. Živim dobro, imam dobro situiranog muža i to mi nije potrebno. Marija Halas je pokušala da baci ljagu na moje ime jer je ljubomorna i ima prazan život i zbog droge koju često konzumira ne zna šta radi. Ja sam do prekjuče bila u Švajcarskoj i nisam nikako mogla biti sa njom u Makedoniji. Pritom trudna sam drugi put i ovaj stres ne prija. Ni meni ni bebi - kaže Ružica.

