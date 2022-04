MILJANA ŠOKIRALA SVE UŽIVO U EMISIJI! Priznala da ne može da obuzda STRAST prema Zoli: UZBUDI SE PORED MENE! A evo zašto se kaje

Miljana Kulić otvorila je dušu o svojim ljubavnim dešavanjima, i odnosu sa Lazarom Čolić Zolom.

Šta se dešava sa Zolom? - pitao je voditelj.

Pogubljena sam, izgubljena. Pomirim se sa Nenadom ali srce hoće tamo. Ostalo je malo do kraja, ali ne vredi. Sa moje strane su emocije, ali sa njegove ne znam. Ja njemu ništa ne verujem. Bilo mi je mnogo teško po izlasku odavde i onda sam upoznala Nenada, kajem se što sam povredila njega, nisam znala na koji način radim i šta radim. On je video da ja volim Zolu, razočarana sam u sebe. Sa jedne strane je dobro da ne živimo u zabludi, a sa druge ne znam... - počela je priču Kulićeva.

- Nisam mogla dostojanstveno ovaj rijaliti da izdržim. Mnogo mi je žao i mnogo me košta. Sada ću da ti odam jednu tajnu. Ušli smo u kombi Zola i ja po povratu iz studiju sinoć i on mene miriše, ja nisam mogla da izdržim. Mi se ljubimo ispod pokrivača i spusti mi ruku dole da vidim da se uzbudio. Ne znam... - priznala je Miljana.

- Razočarana sam u sebe što nisam rekla ne, taj čovek je hteo da me diskvalifikuje, krivo mi je što to nisam dozvoljavala sebi. Evo naprimer Milica i Mensur ne mogu očima da se gledaju ali zbog naroda mora, on napolju ne bi bio sa njom. On je ženskaroš, isto Dejan i Aleks napolju će raskinuti, čim prođe par dana on će da se pomiri sa Dalilom. Dejan traži Dalilu u Aleks, ja ne mogu da se pretvaram ovde kao neki. Volela bih da pobedi Anđela, a ne neki folirant, volela bih da pobedi neko normalan, a ne foliranti - oplela je Miljana.

- Što se tiče Anđele i Miljane, bilo mi je čudno uvek, Anđela je iz fine porodice bori se za nju kao i ja. Ušla je u prijateljstvo sa Dalilom zbog kadra. Ona je odmah videla kakva je Dalila, nije folirant ona ali kada čuje tako nešto, ona promeni mišljenje o njoj. Mislim da je Dalila bila dobar prijatelj Anđeli, mislim da Dalila nije imala hrabrosti da joj kaže kako stoje stvari... - pričala je Miljana.

Ko je u odnosu Milice i Mensura veći folirant? - pitao je voditelj.

- On je inadžijia, on se jedno vreme distancirao i bio sa Anom Jovanović, ali kada vidi da su svi protiv njega, on se vratio Milici. Stalno govori da će se videti napolju i da će reštii neke stvari, Milica plače bez suza, namerno ga izluđuje, nije njoj stalo do Mensura. Miličina majka je malo primitivna, umro deda Pera, uzeli smo zetu, hoće da ih opravda i tako dalje. Milica namerno izluđuje Mensura, ona je rijaliti igrač... - pričala je Miljana.

