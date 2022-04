EVO KADA ĆE ZADRUGAR SAHRANITI OCA! Porodična tragedija Dina Dizdarevića, ovako je govorio o tati: Nije bio nasilan, radio je

Učesniku rijalitija "Zadruga 5", Dinu Dizdareviću, preminuo je otac. Zadrugar je u petak izveden je iz rijalitija jer se zdravstveno stanje njegovog oca naglo pogoršalo, a u nedelju je Sejad Dizdarević preminuo.

Dino je uz oca bio sve vreme, dok je njegovu sestru Dijanu i njega kako je on ispričao u potresnoj ispovest majka napustla.

foto: Pritnscreen

Njegov otac Sejad je pre par meseci doživeo srčani udar nakon njegove tuče sa Markom Osmakčićem, pa mu je zdravlje već bilo narušeno.

Sahrana njegovog oca Sejada odžaće se 19. aprila u 14:30, gde će se okupiti porodica i mnogobrojni prijatelji koji će ga ispratiti na večni počinak.

foto: Printscreen

Podsetimo, Dino je u Zadruzi govorio o svom ocu i majci:

- Moji znaju kakvu sam situaciju imao sa mamom i tatom, jer sam jedini tu bio dok se to dešavalo sa njima. Svaku noć sam trpeo to. Imao sam 18 ili 19 godina kad sam ostao bez majke - rekao je Dizdarević.

- Ja sam sve što zaradim slao njima, a kad sam se vratio oni su prodali i vikendicu, pola imanja, moj auto... Ušli su u probleme i kredite, a krili su iza mojih leđa. Ja sam prešao preko toga i majci sam davao pare za lečenje i ona je išla i pokušavala. Najviše me je razočaralo kad se otac razboleo, pokupila je stvari i otišla sa drugim čovekom. Svi smo bili uz nju, bude mesec dana i nas uveri da je dobro, izađe bude 10 dana dobro, pa se sakrije i napije. Ona je pila po ceo dan, ima problem sa alkoholom, ne znam da li se izlačila. Ja nisam u kontaktu, sestre su dobre sa njom. Majka mi je u Banovićima, ona se udala za drugog čoveka - nastavio je Dino.

- Otac je prodao kuću i dogovorio da živi tamo dok je živ, ja nemam pravo da živim u toj kući. Trebao je biit dogovor da živimo on i ja, ali taj što je kupio kuću nas je prevario. Izganjali smo posle, ali samo je otac dobio pravo da živi tamo. Ne znam da li je majka prestala da pije, nemam kontakt. Iskreno me nije ni zanimalo. Kad mi je najteže bilo, nije me zvala i tražila - nastavio je on.

- Da li je tvoja majka bila naslina? - pitao je Milan Milošević.

- Jeste, užsno. Ima zabranu prilasku, ocu i kući, već dve godine. On nju nije provocirao, dolazila je i zato je dobila zabranu. Mi kod kuće ležimo, ona je dolazila da lupa na prozore. Nismo znali šta da radimo i na kraju je prijavio policiji. Nikad me nije poslušala, za ne znam koliko godina. Otac nije bio nasilan, restoran je radio i zezao se, pravio pazar, kako bi što više zaradio - odgovoiro je Dino.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

