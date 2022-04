MILJANA POLILA MILICU KAFOM, PA KRENULA DA JE GAĐA ŠOLJOM! Brutalan sukob u Zadruzi, OBEZBEĐENJE uletelo, pljuštale UVREDE (VIDEO)

Na porodičnom sastanku je Miljana Kulić prosula kafu na Milicu Veselinović, a Milica je Miljanu zatim gađala tanjirom.

- Kalašturo jedna, marš od mene! - vikala je Miksi.

- Dete ti kući plače bez majke, kur*etino raspala - rekla je Milica koju je Mensur držao da ne prđe ponovo Miljani.

- Ja sam prezadovljna nastupom, potrrudila sam se. Što se tiče teme, ja ne geldam to, večina misli samo na sebe. Ali mi nije jasno, kada nekog voliš i pričaš da ga voliš i vidiš da je u crvenom i navodiš ga na zlo. Ja ću komentarisati ljubavne odnose. Milica je samoživa jer misli samo na sebe, tera ga na zlo. Ona ne voli njega, ja sam to i rekla. Mislica je u tim situacijama samoživa i da ga ne interesuje šta može da uradi. Mateja je druga osoba. Anđela se trudi da bude sa njim, samoživo mi je to što je on ono uradio sa Minom. Treća osoba je Gruja. To je jedini čovek za koji ja mislim da nije čovek. Oni za mene nisu ljudi, toliko su jadni i prazni. Gruja da je normalan ne bi ušao u vezu sa njom - rekla je Miski.



