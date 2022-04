KAD SE VRATIO DALILI, OD*EBAO TE JE KAO KRPU! Lepi Mića osuo paljbu po Ani zbog ODNOSA sa Carem, ona pokušala da se OPRAVDA! VIDEO

U toku je anketa u Beloj kući, zadrugari biraju najsamoživiju osobu. Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković dao je reč Lepom Mići koji je osuo paljbu po Ani Jovanović.

- Samoživost je karakterna crta koja ljude označava kao jako loše, nehumane i škrte. Ovde imamo razne likove koje možemo da svrstamo u tu kategoriju, od sedanja za stolom, spavanja i bitisanja u prodavnici, do načina kad se vidi da li se nekome pomaže zbog kadra i interesa. Ana, zbog čega nisi u dobrim odnosima sa Dalilom? Zbog vas dve ili Filipa? Ti si toliko samoživa, znaš da on ima emociju i ona, celi svet to vidi, samo ti ne vidiš. Drugi put si posrnula, a ti ideš i treći put - govorio je Lepi Mića.

- Neću da se povlačim, ali neću imatikomunikaciju. Ja imam okej odnos sa njim, nisam pričala sa njim do pre par dana. Ja sa njim niti sedim, niti se družim. Prestali smo komunikaciju kad su bila pitanja - pravdala se Ana.

- Kad se vratio Dalili od*ebao te je kao krpu. Vi ste svaki put bili dublje druženje, tebe interesuje on i priča sa njim. Znamo tvoje namere prema njemu. Rekla si da ćeš da prekineš priču sa njim, ako se pomiri sa Dalilom. To onda nije spontano, nego namenski. Zato si ti dežurna, prijatelj si sa njim, dok nema devojku. Sve se ponavlja, uskačeš kao dežurna. To nije prijateljstvo, nego želja da budeš sa njim. Znaš kako bi tebe bolelo uvo da on hoće da ostavi Dalilu. On te istroši kao krpu - dodao je Mića.

- Da li je Miljana iskoristila Bebicu, ili Bebica Miljanu, to ćemo da viidmo. On pristajr na sve njene malterete. Bebica je kao uslužni servirs koji čini sve što Miljana kaže. rećiću izjavu mog sinčića Dejana Dragojevića, kad je rekečeno da je alav... Sve što radi, to je samoživost. Ja Anđeli kažem, zamerio sam joj što odma nije regovala kad joj je Mateja to rekao u krevetu. Dug period i vreme koje su proveli zajedno, znajući da nema emocija za vezu, ona se nadala i mislim da je to koripćenje osobe koja je draga, ali na način koji samo njemu odgovara - govorio je Lepi Mića.

