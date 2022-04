NEMAŠ KVALITETE, TI SI SAMO PROFESIONALNI RIJALITI IGRAČ! Miki osuo rafalnu paljbu po Dejanu, nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)

U toku ankete u Beloj kući, zadrugari su izabrali najsamoživiju osobu. Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković dao je reč Mikiju Đuričiću.

- Samoživost je kad ljudi žele da napravi karijeru, budu pevači, a laktati se po svaku cenu i uspeti, makar neko propao. Ja se sa Irmom slažem u dosta stvari što je rekla o meni, to je tako. Ja nisam ironičan i ne pravdam se. Prvi koga navodim je Gruja, koje se zaljubio u rijalitiju. Ne misliš da li si nekoga povredio. Ja sam samoživ ako iz*ebem 5 ribe, a žena je kod kuće. Biće povređena, a porodica osramoćena. Najsamoživija stvar je ne misliti da li će neko da pati. Ti si nju nazivao ološem, a prelaziš preko svega, kažeš da je voliš. Drugi samoživi je moj drug Zmago. Ja mogu kutiu da uzmem kad hoću, ali postoje budale kao Irma, kojoj znači 100 ili 200 dinara. Treću osobu ne znam koga bih stavio. Dejan jeste samoživ, jer si profesionalni rijaliti igrač. Sa kim ti nisi dobar, nećeš ga pohvaliti za nešto što treba da ga pohvališ. Nisi se družio, niko ti nije trebao, čekaš priliku da rešetaš. Ja nemam problem da neko sa kim nisam dobar kažem da je u pravu. Svi koji pričate o mestima ste samoživi ljudi. Mi ovde šajemo sliku o sebi, svojim postupcima. Ovde se postaje dobar, tako što ćeš dokazati da je neko veće go*no. Kad bih pitao ljude koji su se družili sa tobom, koji su tvoji kvaliteti... Meni si zanimljiv i simpatičan, nikad nisam rekao da si dobar čovek. Ljudi koji se sad druže sa tobom da moraju da navedu tvoje kvalitete, oni zaneme, ne znaju šta da kažu.

foto: Printscreen

- Napominnješ svaku grešku, a upoznaješ me. Ja nisam rekao da ti mene mrziš - rekao je Dejan.

- Ja sebi postavljam pitanje, postao si mi simpatičan, ali koje kvalitete imaš u odnosu sa ljudima koji ti ništa ne znače. Neću izabrati Dejana, svi ćute, znači vide tvoje kvalitete - nastavio je Đuričić.

- Kad bih pričao o tebi, drugi bi ćutali, a možda misle isto kao ja - dodao je Dragojević.

foto: Printscreen

- Pre nego što se ovo desilo, ne bih te nikad naveo. Ja poštujem tebe kao takvog. Ti nisi postao dobar delima, nego jer te je žena prevarila, iz sažaljenja. Koji Dejan se meni svideo? Onaj koji je bio u primirju. Ja mislim da si u spoljnom svetu okej momak. ali ovde imaš rijaliti mozak - govorio je Miki.

- Što bih se ja otvarao ljudima? Ti znaš šta sam ja rekao za tebe, to je Miki, on je takav. Ja ne moram da idem kod drugih i govorim - pričao je Dragojević.

- Neko će reći da si samoživ, jer od nje hoćeš da praviš kako on hoće.

foto: Printscreen

- Nadao si se Zadrugoviziji, nadao si se naljboljem- Što si učestvovao? - pitao je Dejan.

- Ja se slažem u mnogim stvrima koje je Dejan rekao za mene. Ti meni vraćaš kakav sam ja, ja se slažem i to je možda tako. Navodiću samo ljude koji mogu da prihvate. Ja volim kad neko sa kim pričam, bude svestan. Ja nisam ironičan, u pravu si za mnoge stvari. Ja mogu uvek da nađem opravdanje za svoje ponašanje. Ako neko da neku kritiku, pa možda je to tkao, trudi se da ispraviš. Ja sam Dejana ovde branio svaki put kad je on bio u pravu - nastavio je Đuričić.

- Odan, emotivan, veran. Zar nije dobro što u svkaom trenutku kad ostaneš bez cigareta imaš od koga da uzmeš? Snalažljiv je, istrajan, veran, emotivan, posvećen svojoj partnerki, organizovan, vredan - rekla je Sanja.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:07 Anastasija Ražnatović došla na utakmicu da podrži Gudelja