BUKTI RAT BIVŠIH DRUGARICA! Anđela otkrila DETALJE raskida prijateljstva sa Dalilom, evo šta joj je Car rekao kada je bio PIJAN!

U toku je porodični sastanak na temu "međuljudskih odnosa". Miljana Kulić je nastavila da izlaže svoje probleme, potom je reč dobila Anđela Đuričić koja je ušla u žestok sukob sa bivšom drugaricom Dalilom Dragojević.

- Odnos sa Dalilom je završen i biće tako. To nije odjednom, čisto sam htela da kažem. Mateja i Dalila su me izbacili iz kreveta, ona je sve zakuvala. Već tada je kenula to sa Dalilom. Onda su krenuli da me zezaju za ljubljenje. Ja sam to zaboravila, onda nismo pričali jedan period. Dalila mi je rekla da joj je Filip pomenuo mene, kao da je bolje da se posvetio samo meni. Ja sam se njoj posle približila, onda je ona počela meni da se približva. Međutim, Stefanova slava, Filip se napio, i došao je do mene da mi kaže da vredim, da sam izuzetak. Tada sam ja otišla kod Mateje na krevet, onda je Filip shvatio neke stvari. On sam kaže da me gleda jer sam mu sipmatičan. Muškarac poptu njega neće imati priliku kd mene. Dešava se emisija, gde Sanja govori kao, imamo moralne, to je Anđela. Onda se obratila Dalili, ona je rekla da ja nisam moralnija od nje, da je ona isto moralna. Prilazi posle Filp i govori mi da se nerviram, da sam najelpša i najbolja. I ja mu govorim da želim da budem sama. Ona je to zapazila i rekla mi je, što je normalno. Zamerala mu komunikaciju sa mnom, pritom znaš da sam ja zaljubljena u Filipa.Dalia meni nije bila drugarica. Ona je mene držala pored sebe jer se plašila da Filip ne dođe kod mene. Ja Filipa ne bi pogledala, mene to ne zanima. Nema koju nije izvređao, smatram da me držala pored seve jer je isticao da će uvek ići kod mene. Ona je ljubomorna na mene, ima žensku ljubomoru - rekla je Anđela.

- Dobar dan svim gledaocima, ne znam, nisam bila u toku od početka. Ja smatram da sam bila ispravna u tom odnosu, i da, ako isključimo svađu koja je bila na početku rijalitija, nisu bile teške reči. Ja i dalje tvdim da, da je Mateja hteo da imate odnose, ti bi uradila to - rekla je Dalila.

- Ja nikada nisam video većeg lažova od Anđele - rekao je Mateja.

- Što pričaš sa mojim bivšim o mom sek*ualnom odnosu koji sam trebala da imam - ubacuje se Anđela.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam čovek, meni kada se nešto desi, ja ako samtram da nije isparvno, ja odmah to zamerim. Možda bih trebala da skupaljam i da ne reagujem ali ja reagujem. Ti meni ništa nisi zamerila. Što se Filipa tiče, ja sam govroila da meni to ne prija mi, izvini, nadam se da se ne ljutiš, mene ne prija. Ja sam jednom zagrlila Mateju i ti si mi zamerila. Znači da smo iste na tom nivou. Ja sam ti lepo rekla da mi ne prija jer je tebe uzdizao da bi mene spustio. To da sam ja tebe držala pored sebe, to ne postoji teoretska šansa. Anđela sa mnom neće imati niakvu komunikaciju, niti ću se svađati sa njom. Vidim na koju vodenica ide voda. Ja ću se povući iz ovog onosa da ne bi plakala za mene. Itekako sam te ja zavolala i planirala sa tobom sve. Ja sam preplakala sve vreme kada si mi sipričala svoju životnu priču. Bila sam uz tebe, jer nisam mogla da verujem da ljudi posle te priče, kada je nastala druga tema, svi su komentarisali. Ovo što je tebi klipnulo u glavi, neću da ulazim u tom. Smatram da ti nisi bila iskrena prema meni, da ja ne pripadam u tvom društvu i da si se družila sa mnom, čisto da bi se družila. Sama si istakla da su ti sve drzgarice otišle, pa si se zato držila sa mnom. Sa Mićom si ti imala konflikte, a sada su ti dobri svi. Spominjete mene, ja vas ne spominjem. Ti si mene pomenula ovde, ja vas ne pominjem. Ništa me nije dotaklo vezano za mene. Ti si dokazala da ti nije žao što si me izgubila. Rijaliti može da promeni mnogo ljude na kraju. Kada si vedela da se izdvajaš, ti si promenila stavove prema nekim ljdima. Smešne su mi situacije koje si navela za mene. Isto tako, smatram da je Marko pogrešio što je uporedio sve situacije. On nije lepo znao šta da kaže. Ja sam njemu rekla da te stvari ne treba da koristi. Anđeli sam rekla da će to mnogi ljudi da koriste i onda je rekla da je svesna da će to mnogo ljudi da koristi. Meni su svi na početku udarali na debljivu i sve ostalo. I ovom gospodinu su udarali na bivšu devojku. Naviknućeš se da će ljudi govore ružne stvari. Ja sam radila neke stvari da bih opdbranila, na kraju sam shvatila da su sve te stvari neodbranljive. Ja tebe nisam izdala, iza toga stojim. Ti se pereš od mene. Otkolina si mrlju, oprana si, skolina si se od mene. Isto, ono što sam zaboravila je da sam ti prebacila je druženje sa Martinom i ti si mi rekla da me nikada ne bi ostavila. Ona je spavala zajedno, smejala se sa mnom, sunčale se zajeno, samo je posle nestala. I onda sam pitala zašto ne priča sa samnom. Ona je rekla da će da priča kada joj bude bolje. Ja nisam kriva u ovom odnosu, ispala sam fer. I sve najlepše sam pričala za nju - govorila je Dalila.

- Ja sama sa sobom provodim svoje vreme i to su ljudi koji su uvek tu uz mene . rekla je Anđela.

- Čekaš pitanje da bi raskinula prijateljstvo, to je rijaliti igrač - rekla je Dalila.

- Ja vam predlažem da pijete kafu sa Mimom, ja ću da prođem i da vam mahnem. Mene će oženiti samo neko ko me bude vredan, a to je neki dragulj koji se ne nalazi ovde. Dama se ne rađa, dama se postiže - rekla je Anđela.

- Svaka devojka ima pravo da ima o sebi visoko mišljenje. Meni je drago što je ovo dokaz da nikada nisu bili prijateljice. One su rekla da je njihovo prijateljstvo bilo farsa. One će i dalje imati komunikaciju na ovaj način. Meni bi bilo jako nezgodno da se meni udvara devojka mog prijatelja - rekao je Lepi Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona ni jednog trenutka nije prestala da priča sa Filipom i radila sve što ja nisam radila sa Mateja. Svaki put je prihvatala komplimente i smejala se ne iste. Preko mene nećeš igrati rijaliti. Kada bdue bilo pitanje, Dalila neće odgovarati. Ja i dalje stojim iza toga da je nenormnalno da ti prihavtaš našem svetu. Mora da postoji neka pozadina toga. Neće niko da me ubedi da sam bila loša, neće me niko ubediti da sam se ogrešila o ovu devojku - rekla je Dalila.

- Kad nemaš argumente onda sedi - odbrusila je Anđela.

- Anđela je profi lažov i folirant. I to je tako, njoj svi veruju a meni niko ne veruje. Ono što onda izgovori, njoj se veruje, meni ne. Ja ne mogu tebe očima da gledam - rekao je Mateja.

Kurir.rs/M.M.

