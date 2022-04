ZADRUGAR SAHRANIO OCA: Dino Dizdarević u CRNINI, slomljen od BOLA, plakao na sav glas! Držali ga da se NE SRUŠI

Učesnik "Zadruge" Dino Dizdarević danas je na večni počinak ispratio svog oca Sejada Dizdarevića.

Podsećanja radi, Dino je u petak hitno napustio "Zadrugu" zbog narušenog zdravlja njegovog oca koji je, nažalost, u nedelju preminuo.

Neutešni Dino pojavio se danas na očevoj dženazi u crnini, vidno slomljen i uplakan, a sve vreme su ga tešili prijatelji, rođaci, međutim bol za ocem nije mogla da se sakrije.

Dino se u jednom trenutku slomio pred svima i pustio gorke suze, a niko od prisutnih nije mogao da ostane imun na ovaj bolni prizor, piše Pink.rs.

Podsetimo, Dino je tokom svog boravka u "Zadruzi" govorio o svom ocu i majci.

Moji znaju kakvu sam situaciju imao sa mamom i tatom, jer sam jedini tu bio dok se to dešavalo sa njima. Svaku noć sam trpeo to. Imao sam 18 ili 19 godina kad sam ostao bez majke. Ja sam sve što zaradim slao njima, a kad sam se vratio oni su prodali i vikendicu, pola imanja, moj auto... Ušli su u probleme i kredite, a krili su iza mojih leđa. Ja sam prešao preko toga i majci sam davao pare za lečenje i ona je išla i pokušavala. Najviše me je razočaralo kad se otac razboleo, pokupila je stvari i otišla sa drugim čovekom. Svi smo bili uz nju, bude mesec dana i nas uveri da je dobro, izađe bude 10 dana dobro, pa se sakrije i napije. Ona je pila po ceo dan, ima problem sa alkoholom, ne znam da li se izlačila. Ja nisam u kontaktu, sestre su dobre sa njom. Majka mi je u Banovićima, ona se udala za drugog čoveka. Otac je prodao kuću i dogovorio da živi tamo dok je živ, ja nemam pravo da živim u toj kući. Trebao je biit dogovor da živimo on i ja, ali taj što je kupio kuću nas je prevario. Izganjali smo posle, ali samo je otac dobio pravo da živi tamo. Ne znam da li je majka prestala da pije, nemam kontakt. Iskreno me nije ni zanimalo. Kad mi je najteže bilo, nije me zvala i tražila - pričao je on, između ostalog.

