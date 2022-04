KUM SE JAVNO ODREKAO DALILE DRAGOJEVIĆ: Žestoko opleo po njoj: Bila je svačija, a SVAČIJA žena je NIČIJA! Ona je za ŽALJENJE!

Dalila Dragojević samo mesec dana pete setone "Zadruge" bila je uzorna supruga i časna žena, a nakon toga su svi počeli da joj okreću leđa

Roditelji učesnice rijalitija Emina i Huso Mujić, po sopstvenim rečima, pretrpeli su veliki stres i sramotu zbog činjenice da je njihova ćerka javno prevarila supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carom.

Ovo joj nije oprostio ni njen kum, Emir Ajetović koji je za Informer.rs nerado komentarisao prijateljstvo sa Dalilom:

foto: Printscreen/Pink

- Dalila je izgubljena, za žaljenje je - odmah je rekao Emir koji je nakon toga želeo da prekine razgovor, ali je nerado nastavio:

- Ona je moja bivša kuma zbog svega što se desilo u Zadruzi. Bila je svačija, a svačija žena nije ničija. To je veoma ružno i zbog svega što je uradila ona se svima zgadila - kazao je Emir i dodao:

- Ja ne želim to da komentarišem, želim joj sve najbolje. To što se desilo njoj, da se zaljubi, to može svima da se dogodi jer ništa nije zauvek. Moglo je i meni da se dogodi, ali ljubav nije paradajz. Ona je znala gde ulazi i nije smela sebi da dozvoli neke stvari- kazao je Ajetović i osvrnuo se na Dejana Dragojevića:

- Dejan je dobar. On je momak na mestu. I Dalilin otac Huso je dobar čovek- kratko je prokomentarisao Dragojevićkin kum, a potom otkrio kako su se Dalila i on dogovorili da se okume:

- Ona je živela u Bijeljini, družili smo se i ja sam je pitao da mi bude kuma, a ona je pristala. Ali eto nije se desilo. Posle se sa Dejanom odselila u Šepak, išao sam kod njih i kasnije su nam se putevi razišli. Ja im od srca želim sve najbolje, dobri su oboje. A ovo što im se desilo, pa tako je Bog rekao i mi tu ne možemo ništa- zaključio je Dalilin kum.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)