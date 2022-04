PROKOCKAO SAM 2 STANA U BEOGRADU! Gruja progovorio o ZELENAŠIMA, propaloj karijeri i braku: Kocka mi je UNIŠTILA život! (VIDEO)

U toku radio emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Car i Nenad Aleksić Ša, Nikola Grujić Gruja otvorio je dušu o svim detaljima privatnog života pre ulaska u "Zadrugu 5".

- Hajde da ti damo malo prostora i ispričaš nam nešto o tebi ulaska u Zadrugu - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Dosta stvari se ovde nagađalo, neka priča ko ša hoće, meni je bitno da ja znam šta je istina. Odakle početi, ja dolazim iz jedne ugledne porodice koja nema mrlju, mama i tata su medicinski radnici, imamo salon. Sestra je isto završila, ja sam ostao na trećoj godini medicinske. Prvi posao mi je bio u kladionici, radio sam dva meseca i tu sam se mnogo ukanalio. Prvi put kada sam se zadužio, to je bilo zbog najboljeg prijatelja. Ja se zadužio kod nekih ljudi da dam njemu i kada je on rešio svoj problem pobegao. Radilo se o 500 evra, ja sam se zadužio, a to je pre 10 godina bilo teško. Morao sam da radim i onda je krenuo još gori kanal, kada imaš ključ onda kreće još gore. Ja sam se zaduživao dosta, ne bih pričao kako i šta i morao sam i da počastim preko onoga što sam uzeo. Prestao sam da radim u kladionici jer sam napravio jedno sr*nje , dobio sam otkaz i tu sam ostao dužan - ispričao je Gruja.

- Baka i majka su prepoznali talenat, rođene sestra je završila srednju muzičku, uvek je bila povučena i nije se bavima muzikom. Otac i majka su bili u folkloru, na jednoj televiziji sam ušao u uži krug takmičenja, posle sam bio četiri godine takmičar u jednoj muzičkog takmičenju. Tamo sam upoznao Sandru... Ostao sam u toj kući, nakon toga sam bio tražen i dolazimo do trenutka kada nastupa korona. Neću da pričam o ciframa, izgubio sam pare na provod i kocku, ali sam mogao da imam dva stana u Beogradu. Nisam više zarađivao puno, morao sam da se zaposlim da se u psihijatriji, dobio sam otkaz kada je bio višak, posle su me zvali često ali sam odbijao jer sam se bavio pevanjem. Kada je krenula korona, mogao sam da se vratimo tamo jer imam dvoje dece i moram da zaradim, a tada sam bio profesionalan igrač. Uzeo sam pare od druga, ja ne znam čime se on bavi, znate da su navodili ovde, počeo sam da gradim sprat sa ženom - pričao je Gruja.

foto: Printscreen

- Ja sam ovde u Zadruzi seo četiri puta za rulet, više me to ne privlači, kocka mi je uništila život, mogao sam dosta da steknem, ali jeb*ga. Suprugu sam upoznao preko druga, posle mesec dana samo počeli da živomo zajedno, živeli smo u stanu, pa kod mojih, posle smo otišli u Pančevo, posle opet kod mojih jer smo dobili drugo dete. Tu ženu ne možeš da ne zavoliš - pričao je Gruja.

foto: Printscreen

- Boli me što mi spominju ovde decu, niko ne može da mi kaže da nisam bio savršen otac. Radio sam dva posla, svako slobodno vreme sam njima posvećivao, ćerku sam učio slova i brojeve, kada mi je poslala pismo za slavu video sam da je naučila. Gledao sam njene treninge i sve - pričao je Gruja.

- Što se tiče Mime, ja sam osetio emociju prema njoj, nikoga ovde nisam ogovarao i svima sam pomogao. Jeste to za osudu jer je javno, ali mi je žao što je tako... - ispričao je Sale Luks.

Kurir.rs/I.B.

