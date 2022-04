PEVANJE, SNIMANJE FILMOVA ZA ODRASLE, VENČANJE U LAS VEGASU! Sandi Kojić otvoreno o svom životu pre Zadruge, ispričao ŠOK DETALJE!

Sandi Kojić je ispričao kako je izgledao njegov život pre ulaska u "Zadrugu 5".

- Ja sam oduvek voleo da peva, kao moj otac. On je radio sa Kitićem, u Ljubljeni se oženio i smirio, ja sam voleo da se bavim muzikom od malena. To je talenat, išao sam i na privatne časove - počeo je priču Sandi.

- Da li si išao na časove vezane za snimanje por*ića - pitao je Ša.

- Ne, pričaću o tome. Ja sam u Sloveniji na festivalima pevao, ja sam radio do 25 godine po Sloveniji i onda sam upoznao devojku u koju sam bio zaljubljen. Bili smo dve-tri godine zajedno, tako da sam otišao u Las Vegas, tamo sam iznajmio stan, taksista mi rekao kada sam stigao da je tamo ozbiljna priča... Bilo je razniš dešavanja, bilo je dosta ludaka, kada sam čekao na stanici jedan mi dođe i kaže: "Šta je", onda mi je*e mater i onda sam ja poludeo. On na skejtu, ja za njim, znaš kako je pobegao. Bio sam u dosta zadrugara. Tako sam otišao zbog glume, voleo sam to. Mesec dana sam tipovao teren, imao sam stan na Beverli hilsu. Voleo sam da uzemem kafu i sednem i onda šaljem svoj si-vi - pričao je Kojić.

- Da li su erotski filmovi plaćeniji od običnih? - pitao je Ša.

- Jeste, ali zavisi ko ti daje i sve, hoću da kažem da sam tako svaki dan slao si-vi za audicije. Kada počinješ honorar je mali, neki rade za džabe... Bila je jedna menza u koju sam išao, tamo sam uzeo sve duplo i sednem pored jednog čoveka on mi kaže da ću se baš najesti, i onda se upoznamo. Dobio sam njegovu karticu, on mi je pomogao dosta - rekao je Sandi.

- Kako si upoznao svoju ženu? Da li je ona majka tvog sina? - pitao je Car.

- Svake godine sam bio u Americi i 2017. godine sam se vratio u Sloveniju, upoznali smo se na fejsu, bio je Božić, ona mi lajkovala nešto, otišli na piće. Ona je slavila katolički Božić, ništa nije radilo, odemo u hotel, malo popili i upoznali se. Dolazila je kući kod mene posle dva dana i tako. Brzo smo se skapirali i posle pola godine smo otišli u Ameriku. Dogovorili smo se da se venčamo tamo. Tamo se iznajmi kum, limuzinu i tako, išli smo na aerodrom, pa sa helikopterom smo išli do restorana. Sve je bilo rezervisano tako, posle smo išli u Ljubljanu i pravili venčanje za rodbinu. 2018. godine sam dobio sina - pričao je zadrugar.

- Otkud ti u "Zadruzi 5" - pitao je Ša.

- 2019. smo se razveli. Moram da kažem za porno filmove, ja sam snimio samo dva tamo, hiljadu dolara dnevno je to plaćeno, ja sam više fokusio na normalne filmove. Razveo sam se 2019. godine, mama mi je bila bolesna i umrla je te godine, trebao mi je momenat rehabilitacije. Dobio sam priliku da uđem ovde. Ne znam koliko sam se pronašao ovde, ne verujem da ću više ulaziti u rijaliti, malo me zaje*ava i jezik i tako - pričao je Sandi Kojić.

