DEJAN DRAGOJEVIĆ USRED EMISIJE ZAPROSIO ALEKSANDRU! Nikolićeva ne skida OSMEH SA LICA, orilo se u Beloj kući! (VIDEO)

Dejan Dragojević je sledeći zadrugar koji je odgovarao na Pitanja gledalaca, a onda je kleknuo i zaprosio Aleksandru Nikolić.

- Kažeš da te je Aleksandra ponižavala za crnim stolom sa nekim svojim izjavama, šta ćemo sa izjavom da ćeš sam sebi izvaditi rebro i popu*iti, znači li to da ti ona služi samo za intimne odnose? - glasilo je pitanje.

- To sam rekao jer sam bio nervozan... Rekla je kako će uzeti Carevo mišljenje za razmatranje, pa sam zato to rekao - odgovorio je Car.

- Samo sam rekla da ono što je Filip izjavio i meni ponekada padne napamet. To što je on naveo je užasno, često su mu izjave glupe i nemaju veze sa mozgom. Naravno da ne mislim da sam mu samo za se*s, provalila bih to. Mi smo 24 sata zajedno, ali tako ume često da lupi i kaže neke takve izjave... - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, rekao sam to - smejao se.

- Ne znam kako mu takve stvari uopšte padaju napamet da kaže - čudila se Aleks.

- Mislim iskreno da nam je ljubav izuzetno jaka sve je u najboljem redu, neću vaditi rebra - smejao se Dejan.

Dejan Dragojević odgovorio je na još jedno pitanje koje su postavili gledaoci.

- Pošto sumnjaju u tvoju ljubav prema Aleksandri, da li bi imao hrabrosti da je zaprosiš i dokažeš koliko je voliš? - glasilo je pitanje.

- Mislim da sam jedini čovek u istoriji... Prva Zadrugovizija sa ženom, druga razveden, treća ponovo sa ženom, četvrta sa devojkom - smejao se Dragojević.

- Molim te budi ponovo dežurna budala - smejao se Miki.

- Probaću da je zaprosim, pa ćemo da vidimo da li će da pristane. Mene ne zanimaju drugi, nisam u fazonu da je prosidba dokaz ljubavi - smejao se Dragojević.

Kurir.rs/M.M.

