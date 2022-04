SRAMOTA ME JE ŠTO SAM BIO SA TOBOM: Car nikad brutalnije PONIZIO Dalilu, urlao na nju, uporedio je sa Minom Vrbaški, ona ZANEMELA!

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su još jednu svađu, a on joj je poručio da ga je sramota što je ikada bio sa njom.

- Ja sam to rekao kod Drveta... Primetio sam i sam neke stvari, a čuo sam i od Zole, nešto je i Marko rekao i to ovde pred svima. Jasno mi je da u njoj sve kulja i da ne može da se suzdrži, bila bi ona ovde sa par njih... Ne mogu da lažem, ona je korektna prema meni poslednjih nekoliko dana, ali je jasno da ona nema problem da bude sa nekoliko njih odavde. Problem je u tome što Anđelo nije neko ko je previše zainteresovan... Dugi niz godina ova devojka nije bila sama, ne zna kako to izgleda, zato je to i muči. Upustila bi se ona ovde sa većinom, samo da dobije određeni 'feed back'. Iskreno, mislim da je i Anđelo svestan toga. Da li će ona biti sama ili neće, ja o tome ne mogu odlučivati, ali bi voleo da bude iskrena. Znam ja kako ona 'baci žišku', kako baca fore samo je pitanje ko će da se upeca... Primete ljudi sve, voli ona baciti udicu - govorio je Car.

- Da li si čula za ovo da se nabacuješ Anđelu i da li on to i sam misli? - pitao je voditelj.

- Ko? Car? Ne interesuje me - odbrusila je Dalila.

- Ona priča u trećem licu kako bi taj neko čuo, ja bih voleo samo da radi ono što želi - dodao je Car.

-- Dalila je uvek radila ono što želi, da nije radila ono što želi sada ne bi pričali o ovome - nastavila je Dragojevićka.

- A možda se uradilo i da bi se pričalo, ima i toga - dobacio je Filip.

- Šta god da ja radim, to je samo moj problem! Između mene i njega apsolutno nema ništa, mi se samo šalimo i zezamo. Svesna sam ja koliko puta mi je bilo prebačeno nešto u vezi razgovor i pogledi i sve živo. Anđelo je trenutno najbolje rešenje da se opere od svih svojih go*ana... Više ni jednu suzu nikada neću pustiti za ovim čovekom! Sinoć sam bila u blagom šoku, a kada sam čula da je u pitanju bilo 2000 dinara, tek sam se šokirala... Dno dna! Ne mogu da verujem samo da sam mislila da ovaj čovek može da se promeni... On je za rijaliti top i dugo će on ovde ići od kreveta do kreveta! Što se tiče muvanja, od toga nema ništa, ne interesuje me niko niti se time bavim... Ja kada budem bila zainteresovana za nekoga, ja ću transparentno reći, jer kada sam to rekla dok sam bila udata, zašto ne bih sada kada sam slobodna kao ptica na grani. Ne planiram više da se prepucavam sa ovim momkom, svi znamo kako završe naše rasprave, zato bih ga zamolila da se sklanja od mene... Ono sinoć mi je bilo jadno, gadno i odvratno - govorila je Dalila.

- Sve i da mi se sviđa Anđelo, ti ne treba da se baviš time. Kada te Milan pita treba da kažeš 'ne zanima me ova gadura, neka radi šta hoće' i odeš - viknula je Dalila.

- Ti si prva koja dobacuješ kada prođem. Kada sam sa Anom slagao stvari čuo sam te - dodao je Filip.

- Da li sam ikada dobacila? Ana da li sam rekla bilo šta? - nastavila je Dragojevića.

- Ti si teatrala živa - prekinuo je Car.

- Veruj mi da se ne bavim tobom od onog dana kad si me polio vodom! Niti me interesuješ niti me zanimaš niti te komentarišem! Veruj mi da sve što radiš meni se prenese. Ti sa mnom više nećeš imati sukob, zamolila bih te da me više ne vređaš... - nervozno je govorila Dalila.

- Sramota me je što sam bio sa njom, sram me je njenog stasa, glasa, načina komuniciranja, oblačenja, svega... Evo, sa Minom sam bio, bilo je mnogo loših stvari, ali sa nje se ne sramim, ona je urbana devojka u svom fazonu... - pričao je Car.

- Ovo on ne misli, želi me ogaditi drugima, zar ovo nije ponižavanje i pljuvanje? - viknula je Dragojevićka.

- Da li se kaješ? - pitala je Dragojevićka.

- Možeš li da me pustiš da završim? Pusti me da završim, ja sam muško i ja treba da završim! Ti nisi žena ni po jednom pitanju i u tome je problem. Ja sam težio ka tome da budeš dama! Ja sa tobom ne mogu! U celoj toj borbi si mi se zgadila i prestao sam da razmišljam o tebi. Ako već želiš da znaš šta mislim o tebi, evo da znaš, ti si go*no žena, go*no devojka, go*no ćerka, go*no sve! - urlao je Car.

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su još jednu svađu u krevetu u koju su umešali i Saleta Luksa, koji je pažljivo slušao obe strane.

- Ti si meni za sprdnju,alo! Crkao bi da nije večeras pričao sa mnom. On se čovek bavi time šta će biti sutra, on proriče sudbinu - rekla je Dalila.

- Ona mene zove na krevet - smejao se Car.

- Jao koliko si jadan, retardu jedan. Šta sam ja tebi rekla kad sam se vratila

- Da je folirant i lažov - rekao je Luks.

Zadruga 5 - Dalila i Car zapaočeli još jednu svađu 1.deo - 21.04.2022. pic.twitter.com/2bplNKcbr3 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 21, 2022

- Da li misliš da bih ja njemu dala pristup posle toga? Ne. Ko da me ljubi? ta žvalava usta - rekla je Dalila.

- Sve što kaže je laž - rekao je Car.

- Ti ustao da pričaš kako nisi imao se*s, a imao si. Pričao si da si imao i sa Anom Jovanović...Vidiš koliko si ti jadan. Uzeo si mog druga da pričaš sa njim, pu*i ku**c maloumniku jedan - drala se Dalila.

- Koje ti meni majmune maloumnike - rekao je Car.

- Ti si zaostao u razvoju, pun trauma. Zamisli ti koliko njemu znače moje reči. Ajde bre, odj**i kujo položaro jedna, zaveži više. Na spavanje džumaro jedna - drala se Dalila.

Zadruga 5 - Dalila i Car zapaočeli još jednu svađu 2.deo - 21.04.2022. pic.twitter.com/9Z5vJ2GUB0 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 21, 2022

