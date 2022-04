OVAJ ZADRUGAR KRIJE DA JE HOMOSEKSUALAC?! U rijalitiju ima S*KS sa ženama, sad isplivala TAJNA: Imao je DEČKA NAPOLJU?! ŠOK

Marko Osmakčić, aktuelni zadrugar poznat je kao ženskaroš, pa se i u Zadruzi, ali i u rijalitiju pre ovog pokazao kao pravi mačo tip, a sada se šuška da je van rijalitija bio u vezi sa muškarcem.

Sve je šokiralo njegovo navodno dopisivanje sa izvesnim pevačem Lukom Radivojevićem, sa kojim se u vezu dovodila i Miljana Kulić, a koji je jedan od učesnika koji su potpisali ugovor da uđu u aktuelnu sezonu, ali ga produkcija ipak nije pozvala da uđe u Imaginarijum, iako je prošao čak i kroz karantin.

foto: Printscreen

Podsetimo, Marko Đedović je izneo da zna sve o Markovom dopisivanju sa Radivojevićem, a Osmakčić je rekao da mu je pevač samo rekao da ima dobru pozadinu.

- Nemoj meni tako, ja mogu da te raskrinkam, znam sa kim si se dopisivao - rekao mu je Đedović.

- Nisam, samo sa Lukom, on mi je rekao da imam dobro dupe, bolje nego od ostalih žena - pričao je Osmakčić, a tim povodom Luka se oglasio za medije kako bi otkrio nešto više o tim prepiskama:

- Da, Marko i ja smo se dopisivali i pre karantina, ali to dopisivanje se nije svodilo na s*kusalnu već na neku normalnu komunikaciju... On me je pitao u jednom trenutku da li sam ja strejt, gej ili bis*ks, ja sam mu odmah na to odgovorio da to njega ne treba da zanima, ulazimo u rijaliti zajedno i te info nećeš čuti od mene, ne samo za to nego za sve generalno... - počeo je Luka za Srbija Danas.com, pa dodao:

foto: Printscreen

- Bili smo u karantinu i tek tada smo se bili zapratili dok ja nisam prihvatio profil, videvši on da se ja družim sa poznatim ličnostima i posle nekih pola sata me je otpratio odmah... Zašto ne znam, napisao mi je poruku da dođem do njega, do njegove sobe da popričamo u vezi svega, ja sam ga pitao zašto, a on mi je odgovorio: " U vezi ulaska da se nešto ne sazna", imao je dečka dugo godina i da se to ne sazna, jer nije to dobra priča za njega... - šokirao je Luka, pa nastavio:

- Ja sam rekao da mene to ne zanima video sam ga jednom i napisao mu da stvarno ima bolje d*pe nego žena, što i jeste istina, to je bilo kao neki kompliment za njegov izgled i tela i svega... On meni odgovara na to "ha-ha-ha hvala ti, trudim se"... Ja sam mu tu pogledao poruku i on me je tada otpratio posle tih pola sata, jer se uplašio da ne nastavlja komunikaciju da ću ja ispričati to sve za njega, ali ja gledam sebe ne druge, Marko je nebitan u mom životu, niti je zabavan, iako je u rijalitiju, ništa nije lepo pokazao, sem da je ženskaroš, ološ, i pre svega jako napadan i drzak dečko za svoje godine... - zaključio je Luka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Srbijadanas

Bonus video:

00:08 Stanija Dobrojević se našalila da je trudna