MIKI ĐURIČIĆ RAZVEZAO JEZIK! Pčelar iz Kupinova opleo po Dejanu, misli da je KVARAN, a evo koji postupci su ga doveli do LUDILA!

Drvo mudrosti pozvalo je Mikija Đuričića na razgovor. Naime, Đuričić je osvrnuo na sinoćni sukob sa Dejanom Dragojevićem i svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ja sam sinoć pričao o stvarima koje sam video u rijalitiju, ali Dejan je sinoć pričao neke stvari koje nema argumente, to je ono gde ja kažem da je kvran. Viče da ću da tučem ženu, da sam video nasilje u porodici. Ja sam rekao da je alav, da otima pice, da loš si ispao brat i sin. Ti si prvi govorio da si ispao loš i govorim ono što su on i Dalila pričali ovde. Ja sam samo pregledao koje kvalitete ima da bi bio bolji od ostalih. Kaže da je iskren, kad, kad puca po ljudima? Iskren čovek ne pazi šta će da kaže. Ja ne mogu to tako, takav sam. On kad nema argumenata, počne da se smeje. Nije Dejan kriv svaki put, ima on i dobrih strana, ali on gleda samo loše strane kod ljudi. Zato mene Irma nervira, jer samo gleda loše. Oni ne kapiraju da ne postaješ bolji, ako ukažeš na lošijeg od sebe...Ima to neko anđeosko lepo lice, ali ne možeš da povežeš sa tim - počeo je Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li misliš da on sve radi zbog plasmana - pitalo je Drvo.

- To je svima jasno. Ja sam rekao da je Anđela bolja od svih nas i da su njene mane zanemarljive, u odnosu na sve. Što Dejan nije osudio Osmakčića? Ako me je neko iritirao, ona me je u početku nervirala. Ja sam ispao glupav, jer sam mislio da neko mlad, nema energije, ali sad kad je ovo rekla, jasno mi je. Nije loš Mensur, samo je glupav. On je u zaveri da su svi protiv njega...Ja sam rekao da je lepo što se Dejan promenio, kad je rekao da hoće da gleda samo dobro u ljudima. Rekao sam mu da ne može posle nedelju dana da ode kod Mihića na rođendan i da trpa hranu koju je poslao njegov otac. Ne mrzi Miki nikoga, mogu da budem besan na trenutak. Meni nije jasno što nije došao sinoć, čuo sam da hoće da dođe da se igra rijalitija. Ko kaže da je Dejan pametan i inteligentan, od njih mi se ide na veliku nuždu. Ne, on nije intilegentan i pametan, samo je manipulativan i služi se klinačkim forama - pričao je Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta je još zanimljivo u kući - pitalo je Drvo.

- Pa šta je još zanimljivo...Nisam toliko u kući, gledam da izbegavam. Naravno da postoji sukob i netrpeljivost između Miće i Đedovića, udaraju kontru jedan drugome. Dalilu i Cara više ne komentarišem, ne zanima me - rekao je Miki.

- Da li Dejan ima nekog pravog prijatelja - pitalo je Drvo.

- Ne može on imati pravog prijatelja. Imao je pravog prijatelja, Sandru Rešić, koju ni ne pominje. On može imati pravog, ali on nikome nije prijatelj...Ja ne verujem u ljubav žena koje uđu zauzete, pa onda kažu da im se sviđa Mensur, pa se na kraju smuva sa petim. Jesam ja najbolja mušterija, ali te nikada ne bih prodao. On je znao sinoć da mi prebaci i za tu dijetu...Pričao sam Mensuru da sebe ispravlja, ne druge. Da li stvara bolju sliku time što će naći goreg od sebe? Moramo nešto sami uraditi, da pošaljemo sliku onakvi kakvi smo. Trudim se da tolerišem te psovke, ali nekad ne mogu - rekao je Miki.

