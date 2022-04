POZIV S PORODICOM KOJI ĆE PROMENITI TOK RIJALITIJA! Mensuru VIŠE NIJE DOBRO: Najveće zlo si doveo u krevet, zar si toliko NAIVAN?!

Mensur Ajdarpašić imao je priliku da razgovara sa porodicom, koju je predstavljala Alma. Ona mu je prenela poruke majke i brata.

- Alma je. Sve ćeš do groba da nas dovedeš. Šta to radiš neku noć? Gde su granice tvog ponašanja? Volim te kao sina, svedok si. Sve što ti kaže mala je laž, to je zlo od deteta. Najveće zlo si doveo u krevet. Sve što je Mina rekla je tačmo, molili smo je da se pomiri, jedina je imala pristup. Sve ti je smešteno od Tomovića, pa da ti dođe u krevet. Zar možeš da budeš toliko navan? Mina te je branila šakom i kapom, sramota je da se tako ponašaš prema njoj. Išla je po emisijama, branila te je, bruka je i sramota to što radiš. Nemoj da praviš sebi teorije zavere. Ko god se približi, manipuliše sa tobom i da nemaš kontakt. Pozdravili su te Ardfjan i majka. Ardijan je rekao da taq mala za sve vremena prestane da ga uzima u svoja glibava usta i vašu majku. Majka ti je rekla posle razgovora da odmah napustiš krevet. Ja sam ti druga majka, znaš koliko sam se dala za tebe. Ti si postao predmet sprdnjeq - pričača je ona.

- Nema veze, neka se sprdaju. Mene to ne zanima - dodao je Mensur.

- Ko si ti? - pitala je Alma- O ovome smo mogli da pričamo po izlasku - rekao je Mensur.

- Pripremi se da istinu podneseš muški, to ti mogu kao savet dati. Sedam meseci glumiš bebisitera, nekoga prevaspitavaš i daješ akcenat. Vas dvoje imate različite vrednost. Za njenu majku je normalno da devojka sa 13 godina ima se*ualne odnose. Kad vidiš njene slike sa 14 godina, biće ti zlo. To više niko ne može da gleda. Provedi tri dana sam, razmisli o svemu, ne treba da se vezuješ ljubavno - nastavila je Alma.

- Ja najbolje znam kako je meni. Hteo sam sve da rešim po izlasku, ovim što radimo stvaram pritisak. Ovo je još jedna veza, možda sam pogrešio, možda je ona. Ja sam čist, ne smatram da laže mene, laže sebe. Po izlasku sam rekao da ću da rešim sa vama - pričao je Mensur.

