NAMERNO SI UŠAO U VEZU, TI SI NAJKVARNIJI ČOVEK KOG SAM UPOZNALA: Aleksandra i Dejan opet RASKINULI, glavni krivac HAOSA je DALILA

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević ušli su u brutalan sukob i to zbog njegove bivše žene.

Aleksandra je napala Dejana pred svima i urlala u dvorištu.

- Ti si ta koja je nasmorenija i na prošlom rođendanu si bila takva. Pitam te hoćeš sa mnom do kuće, ti kažeš da ćeš da ostaneš. Sretnem te sada, ti ideš da pereš veš... Poenta je što si smorena i neraspoložena - rekao je Dejan.

- Neću da pričam i neću da budem ta koja pere sve vas. Kraj! Vas, sve vas - drala se Aleks.

foto: Printscreen/Twitter

- Ti hoćeš mene da testiraš? - rekao je Dejan.

- Ja da sprečavam te događaje koji treba da se dese, neću. Taknuti me više nećeš, kraj! - rekla je Aleks.

- Ti si neko ko me gura u nešto za čim žudim. Koja je poenta našeg odnosa? Je l' se ti igraš sa mnom? Je l' ti mene guraš negde da bi mogla mene da ostaviš? Nema potrebe da pereš moj veš, izbaci samo, sam ću ga oprati. Došli smo do cilja da me guraš namerno na rođendan... Pusti me ovde onda, ostavi me, pa pusti da se dešavaju stvari kako treba da se odvijaju - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Twitter

- Ja nemam cilj da ti nešto uradiš, nego neću da te zaustavljam u nečemu - drala se Aleks.

- Raskini sa mnom, pa vidi da li ću nešto da uradim. Mogla si da đipaš na Mićinom rođendanu ispred Janjuša dva sata. Odjednom ti je sinulo od sunčevih zraka da pereš veš. Skloni mi se sa očiju. Batali me tih rijaliti fora - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Twitter

- Tebi ova veza onda znači samo zbog rijalitija - rekla je Aleks i počela da psuje.

- Ti si sa mnom namerno ušao u vezu, odj**i od mene da te ne vidim više! Ti si najkvarniji i najpodliji čovek u mom životu, kog sam ikada upoznala. Napraviću ti pakao od života. Budeš li mi se obratio još jednom, videćeš - drala se Aleks.

Zadruga 5 - Aleks pala roletna, pa sasula Dejanu sve u lice - 23.04.2022. pic.twitter.com/bW8YIQRjjO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 23, 2022

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

45:47 Rijaliti igračica odmah uradila test na TRUDNOĆU: Svi povikali od SREĆE!