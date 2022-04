HAOS! DRAGOJEVIĆ UDARA U ZID, VRATA I ŠUTA SVE OKO SEBE! Dobio nervni slom zbog Aleksandre: Dao sam sve od sebe, ona me ZAVLAČI

Dejan Dragojević napravio je haos posle sukoba sa bivšom devojkom Aleksandrom Nikolić.

Dejan je počeo da lupa o zid, pa o vrata, a onda su ga cimeri izveli napolje. Sve se odigralo nakon što je Aleksandra rekla da je sa njim raskinula jer sumnja da se nešto dešava između Dejana i njegove bivše žene Dalile.

Dragojević je tada istakao da je Aleksandra shvatila da joj ne odgovara odnos sa njim, pa je "zapenio".

"Što me zavlačiš, bre? Što? Dao sam sve od sebe bre, za laži! Bre! Krivo mi je", vikao je Dejan kroz suze i klekao u dvorištu. Utehu su mu pružili Lepi Mića i Dino Dizdarević.

"Njega žena ostavila, nije ovako reagovao", pričala je Irma.

- Ima tu dramaturgiju kad priča o stvarima. Ja pomislim to u trenutku kad on pomisli da sam sa njim zog rijaltija, naravno da će mi biti u glavi da je on podao i kvaran. Kad se raspravlja sa mnom i sa drugim ljudima, nemam lepo mišljenje. Shvatila sam da on nije pravi čovek za mene i ja za njega. Da je bila ljubav, trajala bi i dalje - rekla je Aleks pre haosa, dok je Dejan imao drugačije izlaganje.

- Ona je bila jako dobra prema meni, bila je uz mene uvek, a meni je bilo teško, a ona je sada nakon dva meseca počela da se tipuje a ja joj govorim da je volim. Sada kada sam čist, ti sumnjaš, pogrešno si polje odigrala, Moja emocija je vidljiva, a njena ne. Ona neće da kaže koji je pravi razlog - govorio je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:45 PRIKAZALI IM SCENE NJIHOVOG S*KSA KOJI SU IMALI U BARU Hit reakcije Dejane i Alekse