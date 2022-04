VOLEO BIH DA JU JE MOJA PORODICA ZAVOLELA! Dejan o turbulencijama sa Aleks, otkrio da joj je dao POSLEDNJU ŠANSU zbog ovog!

Dejan Dragojević progovorio je o sukobu sa Aleksandrom Nikolić, i priznao da mu smeta što ona toliko sumnja u njega.

- Ja sam joj i sinoć rekao da će joj biti žao. Krivo mi je što se to desilo sinoć, teško mi je i pokušavam da svarim. Jača mi je svest od srca i moram da razmišljam šta ako opet uradi to? Mislim da će po mom mišljenju odnos ići drugačije. Smatram da ona ne može da to promeni. Rekao sam joj da ćemo da se pomirimo, ali neka ovo bude poslednji put. Svojim izlaganjem smo za dva meseca seli ljude koji su po šest meseci u vezi, a meni je to nenormalno. Sumnja treba da se smanji i bude drugačija. Kroz priču sam shvatio šta je nju pogodilo. Znam da ako bude rasprava rećiće opet, a tad nema potrebe da bude zajedno. Ja sam u svemu iskren, pa makar i dobio osudu. Neke reči nije trebala da kaže, a njoj to i dalje stoji u glavi. Ne može da potvrdili Filipovo mišljenje, sve i da ga ima. Dala je osobi koja mi se usr*la, za pravo da peva i da baca žišku - pričao je Dejan.

- Je l' ste rešili probleme? - pitao je Darko.

- Nismo rešili. Mi nemamo problem, kod nas je problem što ona sumnja. To su stvari na koje ne mogu da utičem. O s*ksualnom odnosu neću da pričam, jer uzima nešto gde mogu da dam 1001 razlog, a ona je žensko. Ne ide da pričam šta se dešava kad mi legnemo. Ja na sumnju ne mogu da utičem, mora sama, jer joj ja ne dajem nijedan povod - nastavio je Dragojević.

- Šta znači tvoja rečenica da tebe njena podsvest mrzi? - pitao je voditelj.

- To kad je rekla da niko ne sme da komentariše, pa kad je bilo ono za jaja i da je ružno na Uskrs. Ružno je kad napominje, kao i za s*ks, a to nije tako, kako je ona predsavila. Tu kažem da osetim da kao da igra rijaliti sa mnom, sama sebi pumpa ego. Osetim se loše, posle svega što sam se desilo prepustio sam se - govorio je Dejan.

- Kako komentarišeš da je ispalo da si folirant i da na isti načimn reaguješ na raskid i razvod braka? - glasilo je pitanje.

- Stvari koje me zabole, to znači da je moja emocija iskrena prema Aleksandri. Gledam je, drska, a predao sam i pokušavao. Ona mi traži sitnicu, da bi se uhvatila za nešto. Zašto bi moji proživljavali stres, a znam da me voli. Ona je mene stvarno zavolela i stvarno bih voleo da su je moji kod kuće zavoleli. Sve može da bude lepo i iskreno, a previše toga utiče na nju - dodao je Dragojević.

Kurir.rs/I.B.

