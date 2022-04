DALILA I CAR SU ZABAVA ZA SIROMAŠNE! Pevačica razvezala jezik pa oplela po Dragojevićima: Sve je dogovor, idu na POBEDU?!

Bivša zadrugarka i pevačica Rialda Karahasanović osvrnula se na par koji je izazvao buru u regionu, a to su Dalila Dragojević i Filip Car.

- Šta da ti kažem, to je moj stav, meni je ta priča toliko dosadna i njih dvoje mi izgledaju kao zabava za siromašne...Sa jedne strane, ona je uradila nešto što je odvratno na ljudskom nivou. Ali sa druge strane, mislim da je to dogovor između njih dvoje. Ja sam prošle sezone, to mi je prvo učešće, dođeš na zadnju nedelju i kada ti krenu uspomene. Tada počnu da ti se slažu kockice. Njihova kalkulacija je išla da idu na pobedu...Dogovor je između Dejana i Dalile. Car kad otvori usta ti misliš da je on bog zna šta je rekao, a dečko je vrlo limitiranog sklopa, a Dalila ovo nije zaslužila, ma niko nije! Ako nećeš sa nekim, ne moraš da ga polivaš i vređaš. Zašto Maju Marinković nije smeo da priđe? Zato što se bojao - rekla je Rialda u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, pa je nastavila:

- Sav je on dža-bu. Pa naravno, sve je to lični izbor, ali kakva god da je ona, ja sam opet žena i to je ružno. Očigledno je da on to ispoljava prema ljudima kojima ne sme da vrati - nastavila je pevačica.

- Kako je on tebi delovao na samom početku, a kako na kraju - pitala je voditeljka.

- Hteo je on da bude alfa mužjak. Voli da je glavna tema svih dešavanja i kad nije bio, on je tražio. On priča o nekoj lojalnosti, on bude sa ovom klinkom, Anom Jovanović. Sanja Grujić, ona je favorit naroda, je l' da? (smeh). Ja se pitam, kakve su to žene, kakve su frajere gledale, kad je njima Filip Car frajer - rekla je Rialda.

