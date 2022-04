CELA BELA KUĆA NA NOGAMA ZBOG GRUJINE AFERE! STRAŠNO GA OSUDILI: Džukela se ganja sa švalerkom sad mu je porodica bez toplog doma!

Zadrugari su napravili haos zbog odnosa Milane Šarac i Nikole Grujića.

Voditeljka je dala reč Lepom Mići, dok je pevač pokušavao da se opravda.

- Oni su za mene divni, ko je*e porodicu. Ovo je tvoj izbor, on nije shvatio da će njegova deca, njegovom voljom da živa po tuđim stanovima. On ganja švalerku po WC da li ke*a Filip Car ili ne - vikao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti ovde ispadaš totalni psihopata. Meni su govorili prošle godine, pa sam smatrao da me mrze. Pokazuješ da si psihopata, pusti tuđe veze, gledamo tebe. Ispadaš ludak koji proganja Mimu. Iz ličnog primera ti kažem da ispadaš najgori, ako treba da prekineš odnos, prekini svaki vid komunikacije. Ne kažem da je Mima loša osoba, ali nema perspektivu - govorio je Ša.

- Ja sam rekao da sa njom neću više da imam odnos, poljupce, zagrljaje - rekao je Gruja.

- Ti si meni sinoć opet prišao, a ja sam rekla da ću da te ispoštujem. Video si neke stvari, kako sam razgovarala i opet ulaziš sa mnom u komunikaciju, pa dolaziš i zameraš mi neke stvari - dodala je Mima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo što ona priča, ja ispadam najgori. Ja hoću nju za dva meserca da usmerim i da ne uperu prstom u nju. Sad je puštam da se kanali, pa da se ne za*ebem kad izađem napolje - govorio je Nikola.

- Ja mislim drugačije. Gruja nikad nije mogao da iznese svoje mišljenje, on je neko ko priča usporeno... Najviše mrzim kad vidim da neko koristi nekog ko nije sposoban da se verbalno izbori za stolom. Ove ljude ne zanima šta će biti kad Gruja izađe napolje. Po mom mišljenju Gruji je stalo do Mime i to je moglo da se vidi na razne načine. Mima je neko ko je pogubljen, a ja smatram da je i njoj stalo - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je džukela, koji je svoju decu preselio u nečiji stan, ne njihovom volju. Sad rastu bez oca, van toplog doma. Njegova pojede ljubomora zbog nekoga ko ke*a. Ovo je otac kome je interesantije ko ke*a, a ne gde su deca - ubacio se ponovo Mića.

- Ona ne može njega očima da gleda. Kad je Gruja hteo da iznese neke stvari, ona se pomirila sa njim. Koga vi za*ebavate? Ona na klipu govori da si rekao da ne pričate i ne zna šta sad hoćeš - rekao je Mateja.

- Gruja će njoj da da šansu 100 puta šansu, a ženi ne da. Ženu je zgazio ga pikavac, a ovom ološu daje šanse - nastavio je da urla Lepi Mića.

- Ja znam da će deca da me čekaju i da će isto da me vole - istakao je pevač.

Kurir.rs/K.Đ.