PEVAČICA RAZOTKRILA PLAN DRAGOJEVIĆA POSLE ZADRUGE: Vraćaju se zajedno kući i Tediju, ograda će biti ofarbana u belo

Odnos bivših supružnika Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića ne prestaje da intrigira javnost, a mnogi komentariušu da je njihovo ponašanje u rijalitiju samo jedna velika igra i da će na kraju ponovo biti zajedno.

Nekadašnja zadrugarka i pevačica Sandra Čaprić otkrila je istinu odnosa Sandre Rešić i Dejana Dragojevića, a potom se osvrnula i na njegov odnos sa Dalilom.

- Sandri se jedno vreme sviđao Dejan, tu su postojale emocije sa njene strane, sa njegove ne. On je iskoristio to prijateljstvo maksimalno, on je jako namazana osoba, on je sve to isplanirao, iskalkulisao šta mu odgovara i ovo je sve jedan dogovor - iskrena je Sandra koja otkriva kako će se na kraju završiti Dejanov i Dalilin.

- Kada izađu napraviće ogradu. Vraćaju se zajedno kući i Tediju, ograda će biti ofarbana u belo. Ja ne znam šta je njemu i šta je popio, ali njegova glava nije u redu. Opsednut je Dalilom, kakva Aleksandra, to su sve laži, oni su ozbiljno namazani i ozbiljni igrači - kaže za Republiku.rs.

