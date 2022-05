MAJA ĆE DA SVISNE! Janjuš doneo KONAČNU odluku, a tiče se njegove BIVŠE žene! SPREMAN JE DA URADI SVE ZA NJU

Marko Janjušević otputovao je rodno Prijepolje da bi u uz porodicu i rođake malo razbistrio misli i video šta mu je činiti. Odluku da se bori za porodicu, već je doneo jer je shatio da su mu Ena i ćerka najvažnije u životu.

"Otkako je pobegao iz rijalitija, ovde u Beogradu bio je kao muva bez glave. Izlasci, provodi, društvo, opijanje. Valjda se uželeo pa je morao da nadoknadi sve što je propustio tokom sedam meseci u Zadruzi. I sa ćerkom je provodio dosta vremena, to ga je baš usrećilo, mnogo mu je nedostajala. Kad se malo smirio, shvatio je da tako neće moći da živi, pa se povukao da se temeljno presabere i vidi šta će i kako će dalje. Otišao je kod porodice u Prijepolje. Tamo je okružen svojim ljudima, pozitivnom energijom, zna da mu oni žele najbolje i da će biti iskreni do kraja. Druži se sa komšijama, prijateljima, sluša šta imaju da mu kažu, slaže kockice, ali već zna da će kad se vrati u Beograd sesti i porazgovarati sa Enom da vide kako mogu dalje. Sad im je odnos mnogo bolji, imaju lepu komunikaciju, nema teških reči, sve je to iza njih. On čvrsto veruje da će ponovo biti porodica i načisto je sa sobom da voli Enu. Na Maju Marinković je konačno stavio tačku. Nikakav kontakt više, a kamoli pomirenje, ne dolaze u obzir. Sad mu je jasno da je on na kraju te priče, najveći gubitnik. On je ostao bez porodice, a Maja nije osoba sa kojom ozbiljno može da planira bilo kakvu budućnost. Jasno mu je da on porodicu već ima, i da sad mora da povrati ono što su oni i Ena imali pre njegovog neverstva", kaže za Svet Janjušev drug.

