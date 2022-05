DALILA I CAR PRAVE BEBU?! Šok intervju Dragojevićke: Priznala sve o flertu sa Anđelom, otkrila zašto se pomirila sa FILIPOM! VIDEO

Dalila Dragojević govorila je o aktuelnostima iz Bele kuće, kao i o Anđelu Rankoviću i Filipu Caru.

- Sve lepe vesti, Miljana trudnica, ja se pomirila. Ne znam šta da ti kažem, ovo je ludilo... Ova peta sezona, ja ne znam... Šta nama može da se izdešava, da kažemo kraj... - rekla je Dalila.

- Nisi mogla da se odupreš i pored želje da se približiš Anđelu, koji je želeo da te prosvetli... Što si radila to sa Anđelom? - pitao je voditelj.

- Svi su svesni koliko mi je sa Filipom došlo preko glave svega, uvreda i poniženja... Rekla sam da mi je sve jadno i gadno prošle nedelje. Mesec dana je prošlo od našeg raskida i svega što se izdešavalo. Želela sam da pobegnem što dalje od toga, druženje sa Anđelom mi je odgovaralo, novi muškarac, komplimenti. Želela sam da zaboravim sve što se dešavalo sa Filipom. Mislila sam da neće da me zanima šta Filip radi, iako sam sve vreme posmatrala i obraćala pažnju šta radi, kao i on mene. Rekao mi je da ima strašne snove, da je želeo da se vrati kod mene u krevet. Hoću da kažem, kroz to druženje sa Anđelom sam htela sve da potisnem i krenem novim putem. Međutim, prošlo je tri dana od druženja, ja na ogledalo, vidim Filipa iza sebe. Ja odem u pušionicu, Filip me pogleda... Onda dobaci nešto, ja se nasmejem... Anđelo se trudio da mi objasni šta je život, kako on živi, kako bi trebalo ja da se ponašam. Kaže da ima odabrano društvo, normalnije ljude oko sebe, mnogo je mirniji, nije kao Filip i ja... Ne reaguje ishitreno, pre smisli nego što će reći... Da, pojavio se kao glas razuma, nisam se ja zaljubila, zna i Filip to. Ali je svestan da mi je Anđelo prijao, lep je momak, kulturan, zašto se nekome ne bi svideo. Ali kaže Filip: "Tebe to ne radi". Ja nisam bežala od toga da Filipa volim... Nisam želela da mu dam do znanja da mi je i dalje stalo, pri tom on ustane i zakune se da nikad više sa mnom i onda se samo desilo. Tražio je taj razgovor... Bilo mi je žao što nisam rekla Anđelu da će se desiti razgovor, jer sam znala šta će se desiti. Desilo se to da sam ja ponovo kod Filipa videla neke stvari. U isto vreme smo zaplakali, suze su mi tako išle... Isplakala sam se i on meni kaže: "Idemo da pričamo". Zagrlila sam ga, poljubila u obraz, nije mi se dešavalo da ga gledam u tim stanjima. Ovo je drugi put da mi se tako poverava. Nikad ga nisam izdala za to. I ovo kad sam videla tog jutra, ja sam se toliko izgubila... Filip i ja smo napravila gomilu, da ne kažem čega... Toliko smo sami sebe degradirali... Ali činjenica je da ne možemo jedno bez drugog. Ja znam da smo grešni i prema porodicama i prema prijateljima... Ali opet se na kraju balade spojimo, to smo mi... - pričala je Dragojevićka.

- Matora mi je rekla da želi da se distancira iz cele priče, nije joj razumno da mi je poverovala za Anđela, a da sam se vratila Filipu. Bila sam u šoku... I ona se vraćala u odnos sa MC Aleks, ona kaže da neće više ni da komentariše tu temu. Filip mi je rekao da ono danas za Prvi maj nije zbog mene, nego zbog njega. Jako sam povređena (što je nije zvala na ručak), neću da budem neko ko se nudi. Imam osećaj kao na početku rijalitija, kad smo Filip i ja sedeli sami na ćošku, a svi okreću glavu od nas, kao da smo ne znam šta uradili... Jednostavno, mi nismo neko ko može da garantuje da će biti do kraja života zajedno, a ne zna se i da nećemo. Nismo neko ko se folira. Danas smo ceo dan pričali o tome kako sam mu poslala lososa preko Luksa kad je bio gladan, kako sam mu krišom čitale čestitke... Ne bih volela da nam se dešavaju iste stvari... Kaže, šta još može da se desi što nismo uradili. Kad je saznao da je Miljana trudna, kaže moraće i on jedno da napravi - rekla je Dalila.

