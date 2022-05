DRAMA! DEJAN BAKLAVE OD HUSA PONUDIO ALEKSANDRI: Kad je to čula PALA JOJ ROLETNA, pa nastao žestoki KRŠ I LOM (VIDEO)

Aleksandra Nikolić nakon čestitke Dalilinog oca u kojoj se obratio Dejanu Dragojeviću, potpuno se slomila.

Dejan joj je ubrzo ponudio baklavu koju je poslao Huso Mujić, što je nju dodatno izrevoltiralo i razbesnelo, te se orilo imanje zbog njihove svađe.

- Drska si, bezobrazna, hladna - dodao je Dragojević.

- Ja kada sam drska, ponašam se drugačije - besno je rekla Aleks.

- Opet mafijaš - rekao je Dejan.

- Čudno mi je što me pitaš da li želim da jedem baklave koje ti je poslao bivši tast, naravno da mi je čudno - govorila je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ti to rekao? - bunio se Dejan.

- Ja sam te pitala šta ćeš sa poklonima, ti si me to pitao - nastavila je.

- Ja tebi njega ne mogu da objasnim, on nije imao lošu nameru. Ja njega poznajem - rekao je Dragojević.

- Čudno mi je, šta on tebi ima da šalje a nisi više sa tom ženom, sada si sa mnom. Ona je o tebi rekla najgore stvari, razveli ste se. Ja nemam ništa protiv njega, ali mi je čudno - govorila je.

- Ne mogu ja tebi njega da objasnim. Nije on ništa loše mislio. Nisam ti ja to rekao... Moj odnos sa Daliloom je završen odnos - dodao je Dejan.

Dejan Dragojević, napustio je proslavu Bajrama i sa Lepim Mićom porazgovarao o svemu što ga muči.

Nakon što je dobio pozdrav i čestitke od oca Dalile Dragojević, prisetio se svega, pa se uplašio kako to može da se odrazi na vezu sa Aleksandrom Nikolić.

- Znaš šta, ne ide da uzmem... a ne ide ni da ne uzmem... Ne interesuje me kako na ko gleda... Svako može da tumači kako hoće... Njemu je žao, mnogo smo vremena proveli zajedno... On sve vidi i zna... Ja sam Aleksandri pokušao da objasnim njegov postupak. Znam da bi on mene nazvao pre nego nju. Kako ja da objasnim kakav je on. Ko zna šta ga je sve stiglo. Znam ja da je on imao dobru nameru, a ne da bi isprovocirao nju, znam ja kako on gleda na mene - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Normalno, to je prirodno, nije sporno. Sa 20 godina si otišao u drugu sredinu, otišao sasvim u nekom drugom smeru. Drugačije je kad se oženiš sa trideset godina. Kad se vratiš kući, rešićeš sve... Ti da li ćeš biti sa Aleks mesec dana, dva ili pet, ili je oženiš to je drugo - govorio je Mića.

- Ma ja nju ne mogu da razuverim, jedino kada izađem napolje - dodao je Dejan.

- Budi dostojanstven, desilo se šta se desilo, imaš svoju vezu, samo guraj to. Cilj su ti brat, majka sestra, čime ćeš da se baviš, kako ćeš, polako... Ako se ti i Aleks budete voleli i dalje, odlično... Objasniću ja njoj situaciju, mora da razume. Tvoje je pravo što nećeš da se izjašnjavaš oko praznika - nastavio je Mića.

Aleksandra Nikolić nakon rasprave sa Dejanom Dragojevićem oko poklona Husa Mujića, porazgovarala je sa Lepim Mićom, koji je dao od sebe sve da je smiri.

- Nikako ne treba da budeš neraspoložena bez raloga - rekao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mićo, pitao me je da li želim da jedem baklave koje je poslao njen otac - žalila se Aleks.

- Pa ne može da ih baci. U redu je da uzme, da se zahvali, nije on kriv, nije o tražio ništa - izjavio je Mića.

Kurir.rs/K.Đ.

